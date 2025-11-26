Scout: Neue Elektroautos von Volkswagen liegen voll im Zeitplan

Volkswagen kündigte 2022 eine neue Untermarke für den US-Markt an, die sich Scout nennt. Hier nutzt man Technik aus der Volkswagen Group und von Rivian und das Ziel lautete einst, dass die Produktion bereits 2026 offiziell anlaufen soll.

In diesem Fall ist man voll im Plan, so Ryan Decker bei Automotive News, er sei den ersten Prototypen gefahren und „bis Ende 2026 werden wir in diesem Werk (im US-Staat South Carolina) tatsächlich erste Komponenten und Fahrzeuge bauen“.

Es läuft also nach Plan und 2027 werden die Serienmodell, wenn es weiterhin gut läuft, zu Kunden rollen. Scout plant zwei Modelle für den US-Markt zum Start und auch Audi wird einen großen und teuren SUV mit Scout-Technik vor Ort bauen.

Neben einem vollelektrischen Antrieb wird es auch EREV (Range Extender) geben, bisher ist aber unklar, ob Scout global startet. Der Fokus wird sicher vorerst auf den USA liegen, dann wird man schauen, ob einzelne Modelle auch global sinnvoll sind.