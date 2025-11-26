Mobilität

Scout: Neue Elektroautos von Volkswagen liegen voll im Zeitplan

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen kündigte 2022 eine neue Untermarke für den US-Markt an, die sich Scout nennt. Hier nutzt man Technik aus der Volkswagen Group und von Rivian und das Ziel lautete einst, dass die Produktion bereits 2026 offiziell anlaufen soll.

In diesem Fall ist man voll im Plan, so Ryan Decker bei Automotive News, er sei den ersten Prototypen gefahren und „bis Ende 2026 werden wir in diesem Werk (im US-Staat South Carolina) tatsächlich erste Komponenten und Fahrzeuge bauen“.

Es läuft also nach Plan und 2027 werden die Serienmodell, wenn es weiterhin gut läuft, zu Kunden rollen. Scout plant zwei Modelle für den US-Markt zum Start und auch Audi wird einen großen und teuren SUV mit Scout-Technik vor Ort bauen.

Neben einem vollelektrischen Antrieb wird es auch EREV (Range Extender) geben, bisher ist aber unklar, ob Scout global startet. Der Fokus wird sicher vorerst auf den USA liegen, dann wird man schauen, ob einzelne Modelle auch global sinnvoll sind.

BMW trennt sich ab 2026 offiziell vom Roadster

Der BMW Z3 lief schon vor vielen Jahren aus und nächstes Jahr wird der BMW Z4 folgen. Ab Ende Januar…

26. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Scout: Neue Elektroautos von Volkswagen liegen voll im Zeitplan
Weitere Neuigkeiten
Neues Huawei-Smartphone stellt einen Rekord auf
in Smartphones
Apple könnte 2025 die neue Nummer 1 werden
in Smartphones
BMW trennt sich ab 2026 offiziell vom Roadster
in Mobilität
IKEA will mit neuen Lautsprechern ein „Statement“ setzen
in Audio
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ in Deutschland: Es geht los!
in Dienste
Klarmobil Black Week: „Tarif des Jahres“ im Telekom-Netz kommt mit 100 GB
in Tarife
Dkb Header
DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“
in Fintech
Das kostet der Elektro-Kombi von Mercedes
in Mobilität
Apple Guthaben Geschenkkarte
Apple Guthaben kaufen und 10 Euro Amazon-Gutschein erhalten
in News
Tesla Model Y 2025 Header
TÜV-Report 2026: Tesla stürzt auf letzten Platz
in Mobilität