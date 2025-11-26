Mobilität

BMW trennt sich ab 2026 offiziell vom Roadster

Der BMW Z3 lief schon vor vielen Jahren aus und nächstes Jahr wird der BMW Z4 folgen. Ab Ende Januar könnten Kunden von BMW für eine kurze Zeit eine „Final Edition“ des BMW Z4 bestellen und im März 2026 läuft die Produktion offiziell aus.

Im aktuellen Wandel der Autobranche fokussieren sich die meisten Marken auf die Modelle, die häufig gekauft werden und selten auf Nischenprodukte. Viele Modelle wurden daher in den letzten Monaten eingestellt oder bekamen ein Ablaufdatum.

BMW hat noch nicht bekannt gegeben, ob der Roadster, den man als „DNA der Marke BMW“ bezeichnet, weil er „pure Fahrfreude“ mitbringt, eine Zukunft hat und irgendwann wieder kommt. Kurzfristig ist jedenfalls kein Roadster vorgesehen.

