GPT-6 Astra: OpenAI kündigt großen Leistungssprung an

OpenAI führt mit GPT-6 Astra ein neues KI-Modell für komplexe Arbeitsabläufe, Softwareentwicklung und Forschung ein.

GPT-6 Astra soll laut OpenAI deutliche Fortschritte bei Computer- und Browsernutzung, Coding, Wissenschaft und professioneller Wissensarbeit bieten. Die Einführung startet zunächst für ausgewählte Organisationen. In den kommenden Tagen soll Astra auch für ChatGPT Plus, Pro, Business und Enterprise sowie über die API und AWS verfügbar werden.

Besonders auffällig sind die Effizienzwerte. In einer Simulation mit OSWorld 2.0 benötigte Astra nach Unternehmensangaben rund 47 Prozent weniger Zeit pro Aufgabe als GPT-5.6 Sol. Bei DeepSWE v1.1 sollen die geschätzten API-Kosten pro Aufgabe zugleich rund 57 Prozent niedriger liegen.

GPT-6 Astra verbessert Coding, Forschung und Computersteuerung

OpenAI nennt mehrere zentrale Neuerungen:

98 Prozent beim Benchmark FrontierMath Tier 4.

Unterstützung für langfristige Softwareprojekte über mehrere Kontextfenster.

Professionelle Dokumente, Tabellen, Präsentationen und Websites lassen sich automatisiert erstellen.

Astra erhält im Cyberbereich die Einstufung „Critical“ im Preparedness Framework.

Auch bei delegierten Aufgaben will OpenAI die Verlässlichkeit verbessert haben. Astra soll Vorgaben genauer beachten, Nutzerabsichten besser erkennen und bei folgenreichen Entscheidungen gezielt weitere Eingaben verlangen. Für ausgewählte Sicherheitsexperten gibt es über das Programm Daybreak zudem weniger eingeschränkten Zugang zu Cyberfunktionen.

Ich finde vor allem die Kombination aus höherer Leistung und geringeren Kosten spannend. Entscheidend wird aber sein, wie zuverlässig Astra diese Werte im normalen Arbeitsalltag und nicht nur in Benchmarks erreicht.

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