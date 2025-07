Shell baut Schnellladenetz in Rheinland-Pfalz und Saarland aus

Shell hat sein Netz an Ultraschnellladesäulen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erweitert. Das folgt auf einen Ausbau in der Hauptstadtregion.

Ab sofort stehen an vier neuen Standorten insgesamt 16 Shell-Ladepunkte zur Verfügung. Diese befinden sich in Ottweiler an der Bliesstraße, in Ramstein In dem Wat (an der L363), in Saarbrücken an der Lebacher Straße sowie am Rewe-Fachmarkt in Frankenthal an der Benderstraße. An jedem Standort gibt es je vier Ladepunkte.

Die neuen Schnellladepunkte können über die Shell Recharge App, mit einer Ladekarte oder kontaktlos bezahlt werden. Auch Geschäftskunden können die Ladeinfrastruktur nutzen, beispielsweise mit der Shell Card, die bisher vor allem zum Tanken verwendet wurde. Shell betont, dass die Ladeinfrastruktur an Orten errichtet wird, an denen sich Menschen ohnehin häufig aufhalten.

Der Strom an den Shell-Recharge-Säulen stammt laut Unternehmensangaben zu 100 % aus erneuerbaren Energien.

Ausbau von Shell Recharge geplant

Shell betreibt derzeit rund 1.700 Schnellladepunkte in Deutschland und plant, dieses Netz in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit Partnern weiter auszubauen. Der geladene Strom stammt laut Unternehmensangaben zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen.

Zusätzlich bietet Shell an den Standorten Snacks, Getränke und Sitzgelegenheiten an, um den Aufenthalt während des Ladevorgangs angenehmer zu gestalten.

