Smart Home

Shelly vor Übernahme-Deal? Schneider Electric zeigt Interesse

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Shelly

Das Smart-Home-Unternehmen Shelly bestätigt Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot.

Shelly hat am Mittwoch vorläufige Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot bestätigt. Ob der französische Konzern tatsächlich eine Offerte für den Anbieter von Smart-Home-Produkten abgeben wird, sei laut Shelly jedoch noch offen.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über das mögliche Interesse berichtet. Laut Bloomberg steht ein Preis von rund 70 Euro je Shelly-Aktie im Raum. Damit würde Shelly auf eine Bewertung von etwa 1,3 Milliarden Euro kommen.

Shelly-Aktie steigt nach Übernahmebericht

Der Aktienkurs von Shelly reagierte deutlich auf den Bericht. Die im SDAX notierte Aktie kostete zuletzt 66 Euro und lag damit rund 14 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages.

Für Anleger ist damit zunächst vor allem offen, ob aus den Gesprächen tatsächlich ein verbindliches Kaufangebot entsteht. Die genannten rund 70 Euro je Aktie stammen laut Bloomberg aus dem bisherigen Gesprächsumfeld und stellen keine bestätigte Offerte dar.

Schneider Electric ist ein französischer Technologiekonzern, der sich vor allem auf Energieversorgung, Automatisierung und Gebäudetechnik spezialisiert hat. Zum Konzern gehören unter anderem bekannte Marken wie APC, Square D und Clipsal.

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