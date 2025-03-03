Schnäppchen

1 Jahr Fernsehen inklusive: 4K-Stick und waipu.tv Perfect Plus im Bundle-Angebot

Waipu.tv bietet derzeit eine attraktive Bundle-Aktion an: Beim Kauf eines waipu.tv 4K Sticks erhalten Kunden ein Jahr Fernsehen „geschenkt“.

Dieses Angebot kostet insgesamt 59,99 € zzgl. Versandkosten in Höhe von 4,99 €. Der waipu.tv 4K-Stick ermöglicht die Nutzung aller Funktionen direkt am Fernseher und bietet mit der waipu.tv-App zusätzliche Flexibilität, da bis zu vier Streams gleichzeitig auf mehreren Geräten genutzt werden können.

Der „waipu.tv 4K Stick“ ist die erste eigene Hardware von waipu.tv für OTT-TV in Deutschland. Der Stick auf Basis von Android TV wurde speziell für die Bedürfnisse von Streaming-Services entwickelt. Nach dem Einschalten startet sofort das TV-Programm und erst mit einem Klick gelangt man zu weiteren Funktionen.

Waipu 4k Stick Remote Stick

Das im Angebot enthaltene waipu.tv Paket Perfect Plus kostet normalerweise 12,99 € pro Monat und bietet eine breite Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit über 250 TV-Sendern, darunter mehr als 70 Pay-TV-Sender, und einer Auswahl von 30.000 Filmen und Serien in der „waiputhek“ verspricht es ein breit gefächertes Unterhaltungserlebnis.

Dieses Angebot steht den Kunden ab dem 3. März 2024 und nur „für begrenzte Zeit“ zur Verfügung. Der waipu.tv 4K Stick inklusive ein Jahr waipu.tv Perfect Plus kann für einmalig 59,99 € zzgl. Versand erworben werden.

Zur waipu.tv-Aktion →

waipu.tv 4K Streaming-Stick Hardware

  • Prozessor: Amlogic 905Y4 (DMPIS: 16.5k), Quad-Core-Cortex-A35
  • Arbeitsspeicher: 2 GB (DDR)
  • Flash-Speicher: eMMC 8 GB
  • WLAN: 2,4 und 5,0 Ghz / 802.11 b/g/n/a /AC Wifi 5 2T2R
  • HDMI: HDMI 2.1, HDCP 2.2
  • Bildauflösung: 4K, 1080p/I, 720p, HDR, AV1
  • Maße des Sticks: Breite: 5,5 cm; Länge Box: ca 8 cm; Höhe: ca. 1,5 cm
  • Betriebssystem: Android 11 für Android TV (bei Auslieferung)
  • Strom-Verbrauch: < 0,5 W im Stand-by; < 2,5 W im Betrieb

