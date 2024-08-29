1und1

1&1-Neukunden landen ab heute im Vodafone-Netz

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
1und1 2

Vodafone und 1&1 starten ab heute ihre Geschäftsbeziehung für nationales Roaming im Mobilfunk. Die Zusammenarbeit wurde bereits im vergangenen Jahr in einem Vorvertrag festgelegt.

Ab heute können Neukunden von 1&1 das Mobilfunknetz von Vodafone dort nutzen, wo das eigene 5G-Netz von 1&1 noch nicht verfügbar ist. Bisher nutzten 1&1 Kunden in Gebieten ohne eigene Netzabdeckung das Netz von Telefónica. Durch die exklusive Partnerschaft mit Vodafone wird sich dies nun ändern: 1&1 wird künftig alle nationalen Roaming-Leistungen ausschließlich von Vodafone beziehen.

Ab dem heutigen 29. August 2024 steht das Vodafone-Netz allen Neukunden von 1&1 in bisher nicht versorgten Gebieten zur Verfügung, wobei der Wechsel zwischen den Netzen automatisch und unbemerkt erfolgen soll.

Umstellung auch für 1&1 Bestandskunden

Auch für die Bestandskunden von 1&1 wird sich bald einiges ändern. Bis Herbst 2025 will das Unternehmen die Mobilfunktarife seiner mehr als 12 Millionen Kunden schrittweise auf das 1&1 5G-Netz mit Vodafone National Roaming umstellen. Für Bestandskunden besteht, ebenso wie beim Wechsel in das 1&1 O-RAN, keinerlei Handlungsbedarf.

Kunden wurden bzw. werden schrittweise auf das 1&1 5G-Netz migriert und nutzen dort, wo das Netz noch im Aufbau ist, automatisch National Roaming im Netz von Telefónica. Ebenso schrittweise erfolgt anschließend bis Herbst 2025 die Umschaltung auf National Roaming im Netz von Vodafone. Beide Änderungen finden im Hintergrund statt.

Die Umstellung auf das 1&1 5G-Netz wird über Konfigurationsanpassungen „over the air“ (OTA) vorhandener SIM-Karten durchgeführt. In der Regel ist kein Austausch der SIM-Karte erforderlich. Die Umstellung des Roaming-Partners erfolgt für Kunden ebenfalls unmerklich in den 1&1 Rechenzentren, parallel dazu gibt es „over the air“ Änderungen der SIM Karten-Einstellungen.

Die langfristig angelegte Kooperation zwischen Vodafone und 1&1 beinhaltet auch wirtschaftliche Sicherungsmechanismen, die beide Unternehmen vor steigenden Kosten und Datenmengen schützen sollen. Die Kooperation baut auf einer bereits bestehenden Partnerschaft im Rahmen eines MVNO-Vertrages auf.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Teimue 🪴
    sagt am

    Gilt die Umstellung auch für die Drillisch Untermarken?

    Antworten
  2. Hugo 🌀
    sagt am

    Kann man irgendwie den Wechsel in das Vodafone Netz früher anstoßen, als Bestandskunde? (Sim.de)

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Hugo ⇡

      Ich denke schon. Wenn man dort anruft und einen Tarifwechsel durchführt, sollte man auch ins neue Netz kommen

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / 1&1-Neukunden landen ab heute im Vodafone-Netz
Weitere Neuigkeiten
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech