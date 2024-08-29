1&1-Neukunden landen ab heute im Vodafone-Netz

Vodafone und 1&1 starten ab heute ihre Geschäftsbeziehung für nationales Roaming im Mobilfunk. Die Zusammenarbeit wurde bereits im vergangenen Jahr in einem Vorvertrag festgelegt.

Ab heute können Neukunden von 1&1 das Mobilfunknetz von Vodafone dort nutzen, wo das eigene 5G-Netz von 1&1 noch nicht verfügbar ist. Bisher nutzten 1&1 Kunden in Gebieten ohne eigene Netzabdeckung das Netz von Telefónica. Durch die exklusive Partnerschaft mit Vodafone wird sich dies nun ändern: 1&1 wird künftig alle nationalen Roaming-Leistungen ausschließlich von Vodafone beziehen.

Ab dem heutigen 29. August 2024 steht das Vodafone-Netz allen Neukunden von 1&1 in bisher nicht versorgten Gebieten zur Verfügung, wobei der Wechsel zwischen den Netzen automatisch und unbemerkt erfolgen soll.

Umstellung auch für 1&1 Bestandskunden

Auch für die Bestandskunden von 1&1 wird sich bald einiges ändern. Bis Herbst 2025 will das Unternehmen die Mobilfunktarife seiner mehr als 12 Millionen Kunden schrittweise auf das 1&1 5G-Netz mit Vodafone National Roaming umstellen. Für Bestandskunden besteht, ebenso wie beim Wechsel in das 1&1 O-RAN, keinerlei Handlungsbedarf.

Kunden wurden bzw. werden schrittweise auf das 1&1 5G-Netz migriert und nutzen dort, wo das Netz noch im Aufbau ist, automatisch National Roaming im Netz von Telefónica. Ebenso schrittweise erfolgt anschließend bis Herbst 2025 die Umschaltung auf National Roaming im Netz von Vodafone. Beide Änderungen finden im Hintergrund statt.

Die Umstellung auf das 1&1 5G-Netz wird über Konfigurationsanpassungen „over the air“ (OTA) vorhandener SIM-Karten durchgeführt. In der Regel ist kein Austausch der SIM-Karte erforderlich. Die Umstellung des Roaming-Partners erfolgt für Kunden ebenfalls unmerklich in den 1&1 Rechenzentren, parallel dazu gibt es „over the air“ Änderungen der SIM Karten-Einstellungen.

Die langfristig angelegte Kooperation zwischen Vodafone und 1&1 beinhaltet auch wirtschaftliche Sicherungsmechanismen, die beide Unternehmen vor steigenden Kosten und Datenmengen schützen sollen. Die Kooperation baut auf einer bereits bestehenden Partnerschaft im Rahmen eines MVNO-Vertrages auf.

