1&1 Young: Freimonate für die DSL-Tarife und mehr

1&1 bietet seine DSL-Tarife auch in Young-Varianten an. Ab sofort erhöhen sich für Neukunden die Freimonate dieser Tarife.

1&1 bietet einen neuen Young-Vorteil für DSL-Tarife an. Damit sparen alle unter 29 Jahren in den ersten zehn Monaten die Grundgebühr. Ab dem elften Monat kosten die Tarife je nach Speedstufe ab 34,99 Euro monatlich.

Neben dem DSL-Anschluss bietet 1&1 jungen Kunden weitere Zusatzangebote wie 1&1 TV und das kostenlose Video-on-Demand-Angebot 1&1 Cinema. Zusätzlich kann ein Samsung Crystal UHD 65″ Fernseher für eine monatliche Grundgebühr von 29,99 Euro gebucht werden.

Passend zum Schul- und Semesterbeginn gibt es im Rahmen der aktuellen Back-to-School-Aktion auch Einsteiger- und Mittelklassetablets sowie Laptops inklusive 1&1 Daten-Flatrate, wobei die ersten sechs Monate kostenlos sind.

1&1 All-Net-Flat Young mit Rabatt

Auch im Mobilfunkbereich hat 1&1 mit der 1&1 All-Net-Flat Young eine Lösung für junge Erwachsene, die ab 9,99 Euro monatlich 5G-Internet bietet. Zudem stehen auf Wunsch verschiedene Smartphones zur Verfügung.

Alle 1&1 DSL-Tarife beinhalten eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung und eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 DSL Young-Tarifen →

