Telekom-Netz: 15 GB Allnet-Flat für 7,99 Euro pro Monat – 5G auf Wunsch möglich

Apple Iphone 15 Pro Display

Erstmals bietet Freenet einen Mobilfunktarif im Telekom-Netz mit 15 GB LTE-Datenvolumen für nur 7,99 Euro im Monat an.

Neben dem Datenvolumen beinhaltet der Tarif eine Telefonie-Flatrate, EU-Roaming sowie die Unterstützung von VoLTE und WiFi-Calling. Der Vertragsbeginn kann bis zum 30. September 2024 flexibel gelegt werden.

Zusätzlich ist der Tarif mit einer 75-prozentigen Preisreduktion von 31,99 € auf 7,99 € pro Monat verbunden. Für 2 € mehr, also insgesamt 9,99 € pro Monat, kann man auch das 5G-Netz nutzen, der ursprüngliche Preis für diesen Tarif lag bei 36,99 €. Der Anschlusspreis entfällt, wenn eine Werbeerlaubnis erteilt wird.

Als weiteren Bestandteil erhalten Kunden einen Gratismonat waipu.tv Perfect Plus, der danach 9,99 € pro Monat kostet und monatlich kündbar ist.

Green LTE 15 GB im Telekom Netz für 7,99 € (75 % Rabatt)

  • 15 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s)
  • Telekom-Netz
  • FLAT Telefonie
  • FLAT EU-Roaming
  • VoLTE & WiFi-Call fähig
  • eSIM möglich
  • flexibler Vertragsbeginn bis 30.09.2024
  • 7,99 €/Monat statt 31,99 €
  • mit 5G: 9,99 €/Monat statt 36,99 €
  • waipu.tv Perfect Plus einen Monat gratis
  •  0 € Anschlusspreis durch Erteilung einer Werbeerlaubnis

Die Kündigung sollte man sich wie üblich rechtzeitig vormerken, denn nach 24 Monaten wird der Tarif teurer.

Zum Aktionstarif mit 15 GB →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

