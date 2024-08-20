Telekom-Netz: 15 GB Allnet-Flat für 7,99 Euro pro Monat – 5G auf Wunsch möglich
Erstmals bietet Freenet einen Mobilfunktarif im Telekom-Netz mit 15 GB LTE-Datenvolumen für nur 7,99 Euro im Monat an.
Neben dem Datenvolumen beinhaltet der Tarif eine Telefonie-Flatrate, EU-Roaming sowie die Unterstützung von VoLTE und WiFi-Calling. Der Vertragsbeginn kann bis zum 30. September 2024 flexibel gelegt werden.
Zusätzlich ist der Tarif mit einer 75-prozentigen Preisreduktion von 31,99 € auf 7,99 € pro Monat verbunden. Für 2 € mehr, also insgesamt 9,99 € pro Monat, kann man auch das 5G-Netz nutzen, der ursprüngliche Preis für diesen Tarif lag bei 36,99 €. Der Anschlusspreis entfällt, wenn eine Werbeerlaubnis erteilt wird.
Als weiteren Bestandteil erhalten Kunden einen Gratismonat waipu.tv Perfect Plus, der danach 9,99 € pro Monat kostet und monatlich kündbar ist.
Green LTE 15 GB im Telekom Netz für 7,99 € (75 % Rabatt)
- 15 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s)
- Telekom-Netz
- FLAT Telefonie
- FLAT EU-Roaming
- VoLTE & WiFi-Call fähig
- eSIM möglich
- flexibler Vertragsbeginn bis 30.09.2024
- 7,99 €/Monat statt 31,99 €
- mit 5G: 9,99 €/Monat statt 36,99 €
- waipu.tv Perfect Plus einen Monat gratis
- 0 € Anschlusspreis durch Erteilung einer Werbeerlaubnis
Die Kündigung sollte man sich wie üblich rechtzeitig vormerken, denn nach 24 Monaten wird der Tarif teurer.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
