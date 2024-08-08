Fintech

1822direkt senkt die Festgeld-Zinsen

1822direkt Logo

Die Sparkassen-Tochter 1822direkt bietet mit dem Festgeldkonto eine Geldanlagemöglichkeit mit festen Laufzeiten an. Ab heute erfolgt eine weitere Zinsanpassung.

Neukunden können beim Festgeld der 1822direkt zwischen drei Zinssätzen wählen, die heute alle angepasst wurden: einer garantierten Verzinsung von 2,60 % p. a. für 6 Monate (Senkung), 2,30 % p. a. für 12 Monate (Senkung) oder 2,00 % p. a. für 24 Monate (Senkung). Die vertraute Flexibilität zeigt sich beim Anlagebetrag, der nach wie vor zwischen 5.000 € und 1.000.000 € frei wählbar ist.

Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum Laufzeitende und wird auf das kostenlose Tagesgeldkonto überwiesen, das für Neukunden automatisch eröffnet wird. Die 1822direkt hebt dabei die Vorteile des Festgeldkontos hervor, darunter die deutsche Einlagensicherung, die zügige Online-Kontoeröffnung und die kostenlose Kontoführung.

1822direkt Festgeldkonto Zinsen

  • Garantierter Zinssatz:
    • 2,60 % Zinsen p. a. für 6 Monate Laufzeit
    • 2,30 % Zinsen p. a. für 12 Monate Laufzeit
    • 2,00 % Zinsen p. a. für 24 Monate Laufzeit
  • Anlagebetrag zwischen 5.000 € und 1.000.000 €
  • Kostenlose Kontoführung
  • Einfache Online-Kontoeröffnung
  • Deutsche Einlagensicherung

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit dem 28. September 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

