Fiat kündigt ganz neues Elektroauto für 2026 an

Fiat möchte noch 2026 ein neues Elektroauto auf den Markt bringen, wobei es genau genommen sogar zwei Modelle sind, denn man kann es in zwei Versionen kaufen. Und es gibt auch einen Verbrenner, für uns hier aber weniger relevant.

Es handelt sich dabei um den neuen Fiat Grizzly, bei dem es sich, jetzt kommt die ganz große Überraschung, um einen SUV handelt (Ironie!). Der Fokus des Grizzly liegt auf Familien, jedenfalls beim normalen Modell, einen Fastback gibt es auch.

Optisch mag ich diese Versionen meist lieber, aber sie bringen weniger Platz mit und sind meist teurer, weil deren Zielgruppe mehr zahlt. Details stehen noch aus, heute ging es nur um einen ersten Blick, die Modelle kommen im zweiten Halbjahr.

Der neue Fiat Grizzly ist ein vielseitiger, geräumiger und erschwinglicher SUV, der sich perfekt für das Familienleben eignet. Mit kompakten Abmessungen sowie einem großzügigen Innenraum ist er der ideale Begleiter sowohl im Alltag als auch auf Reisen.

Der Fiat Grizzly Fastback hingegen verkörpert mit seiner schlanken Silhouette, seinem eleganten, ausdrucksstarken Erscheinungsbild und seinem längeren Laderaum einen dynamischeren und raffinierteren Charakter. Er eignet sich damit besonders für längere Touren und einen Lifestyle-orientierten Einsatz.

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