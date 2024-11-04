1822direkt: Sparkassen-Card kostenlos erhalten

Die 1822direkt bietet für die letzten Monate des Jahres 2024 eine Aktion für Neukunden, die ein Girokonto eröffnen. Dabei will man mit einer kostenfreien girocard locken.

Vom 1. November bis zum 31. Dezember 2024 erhalten Kunden die Sparkassen-Card (Debitkarte) kostenlos, wenn sie sich für eines der Girokonten 1822MOBILE oder das Girokonto Klassik entscheiden. Dieses Angebot gilt nur für Personen, die in den letzten 12 Monaten kein Konto bei der 1822direkt hatten. Mit der kostenlosen Sparkassen-Card sparen Neukunden die sonst fällige Jahresgebühr von 6 Euro.

Die Sparkassen-Card bietet den Vorteil, dass sie sowohl die girocard- als auch die V PAY-Funktion enthält, was die Akzeptanz im In- und Ausland erhöht. Kunden können mit V PAY an vielen Akzeptanzstellen in Deutschland und im europäischen Ausland bezahlen. Darüber hinaus ist die Karte Apple-Pay-fähig.

Neben der kostenlosen Sparkassen-Card läuft auch die Prämienaktion für Neukunden weiter: Bis zum 7. Januar 2025 erhalten neue Kontoinhaber eine Prämie von 50 Euro für das 1822MOBILE-Konto oder 100 Euro für das Girokonto Klassik, wenn sie in den ersten drei Monaten mindestens drei Zahlungen pro Monat mit der Sparkassen-Card tätigen.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland.

