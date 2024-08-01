1822direkt verlängert Girokontoprämien

Die 1822direkt verlängert ihre Prämienaktion für die Girokontomodelle 1822MOBILE und Girokonto Klassik bis zum 30.09.2024.

Kunden, die sich in diesem Zeitraum für eines der beiden Konten entscheiden, erhalten weiterhin Prämien: 50 Euro für das 1822MOBILE und 100 Euro für das Girokonto Klassik. Ab dem 01.08.2024 gelten neue Bedingungen für den Prämienerhalt: Kunden müssen in den ersten drei Monaten nach Kontoeröffnung mindestens drei Zahlungen pro Monat mit der Sparkassen-Card tätigen. Damit ist der Prämienerhalt nicht mehr an Gehaltseingänge gebunden.

1822direkt auch mit Tagesgeld-Aktion

Zusätzlich zur Prämie von bis zu 100 € erhalten Neukunden ein Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von derzeit 3,60 % p. a. für sechs Monate bei einem Anlagebetrag von bis zu 250.000 €. Danach gilt der reguläre Basiszinssatz der 1822direkt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über das Kunden werben Kunden-Programm eine Empfehlungsprämie von bis zu 75 € zu erhalten, wodurch sich die Gesamtprämie je nach gewähltem Girokontomodell auf bis zu 175 € erhöhen kann.

Um die Prämie zu erhalten, müssen Neukunden das Konto bis zum 31.10.2024 eröffnen und die oben genannten Bedingungen innerhalb der ersten drei Monate nach Kontoeröffnung erfüllen. Die Aktion gilt für Personen, die in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der 1822direkt hatten und schließt Kunden der Frankfurter Sparkasse aus. Ein Wechsel zwischen den Girokontomodellen ist nicht prämienberechtigt. Die Prämiengutschrift erfolgt zwischen dem 10.03.2025 und dem 14.03.2025.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit dem 28. September 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

