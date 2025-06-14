Fintech

1822direkt zahlt 50 Euro girocard-Prämie

Autor-Bild
Von
|
1822direkt

Die 1822direkt bietet noch bis Ende Juni ihr Girokonto „GiroDirekt“ mit einer Prämienaktion an. Wer die kostenfreie girocard nutzt, kann den Bonus erhalten.

Die Prämie ist etwas niedriger als bei der letzten Aktion. Neukunden, die sich bis zum 30. Juni 2025 für ein Girokonto entscheiden, erhalten eine Prämie von 50 Euro. Voraussetzung ist, dass sie in den ersten drei Monaten nach Erhalt der girocard mindestens drei Zahlungen pro Monat tätigen.

Zusätzlich zum Startguthaben gibt es ein kostenloses Tagesgeldkonto mit einem höheren Aktions-Zinssatz. Dieser Sonderzins gilt für vier Monate und für Beträge bis maximal 250.000 Euro.

1822direkt Girocard

1822direkt girocard

1822direkt ködert auch mit Freundschaftsprämie

Darüber hinaus bietet die 1822direkt eine Freundschaftsprämie: Bis zu 75 Euro können Bestandskunden verdienen, wenn sie Freunde oder Verwandte für ein Konto oder ein anderes Produkt der Bank werben. Insgesamt sind so Prämien von bis zu 125 € möglich.

Wichtig: Teilnehmen können nur Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Konto bei der 1822direkt hatten. Die Gutschrift erfolgt zwischen dem 15. und 19. Dezember 2025. Die Bank behält sich vor, die Auszahlung zu verweigern, wenn gegen die Bedingungen verstoßen wird. Ein Wechsel zwischen den Girokontomodellen der 1822direkt wird zudem nicht prämiert.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt GiroDirekt →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 1822direkt zahlt 50 Euro girocard-Prämie
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android 16 ist da: Samsung verteilt großes Update auf One UI 8
in Firmware und OS
iPhone 17: Amazon verkauft offizielle Hüllen günstiger
in Zubehör
Mega SIM stellt neue Tarifstruktur vor
in Tarife
fraenk startet neuen Datenbonus für Freunde
in Provider
Bmw Ix1 Elektroauto Header
Neuer BMW iX1 kommt bald: Erwartet uns hier ein großer Sprung?
in Mobilität
Aldi Talk
ALDI TALK: Ab sofort gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
Happy Sim
Happy SIM streicht den Anschlusspreis
in Tarife
Tesla Model Y 2025 Licht Header
Absturz bei Kultmarken: Tesla und Smart mit heftigem Zulassungsrückgang
in Mobilität
Quickscan
QuickScan 9.0: OCR-Scanner-App bekommt AI und Liquid Glass
in News
Tesla Cybertruck Detail
Tesla ist mit seinem aktuellen Elektroauto gescheitert
in Mobilität