Fintech

1822direkt mit Zinsanpassung beim Tagesgeld

Autor-Bild
Von
|
1822direkt Logo

Die 1822direkt hat den Zinssatz für ihr Tagesgeldkonto für Neukunden erneut gesenkt. Ab sofort erhalten Neukunden für die ersten sechs Monate nach Kontoeröffnung einen Zinssatz von 3,10 Prozent p. a. Das ist eine Senkung gegenüber dem bisherigen Zinssatz von 3,30 Prozent p. a. Der Zinssatz gilt für Anlagebeträge bis zu 250.000 Euro.

Der neue Zinssatz von 3,10 Prozent p. a. ist marktüblich und gilt auch für Tagesgeldkonten, die in Kombination mit einem Wertpapierdepot oder einem Girokonto eröffnet werden. Neukunden, die sich für ein solches Kombinationsangebot entscheiden, können also ebenfalls von dem erhöhten Zinssatz profitieren. Nach Ablauf der Sonderverzinsung sowie bei Beträgen über 250.000 Euro gilt jedoch der Basiszinssatz von derzeit 0,60 Prozent pro Jahr.

Das Angebot richtet sich speziell an Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt geführt haben. Kunden der Frankfurter Sparkasse sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 1822direkt mit Zinsanpassung beim Tagesgeld
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität