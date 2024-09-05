199-Euro-Drohne: DJI Neo ist offiziell

Die DJI Neo ist die neueste und leichteste Drohne von DJI und wiegt nur 135 Gramm. Sie zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und die Möglichkeit aus, auch ohne Fernsteuerung zu fliegen.

Die Drohne kann auf der Handfläche starten und landen und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Mit einer Flugzeit von bis zu 18 Minuten und der Fähigkeit, stabilisierte 4K-Videos aufzunehmen, soll sie für alltägliche Abenteuer und Gruppenvideos geeignet sein. Der umlaufende Propellerschutz sorgt für Sicherheit während des Fluges.

Die DJI Neo bietet eine Reihe automatisierter Funktionen, die die Steuerung der Drohne vereinfachen. Mit einem Knopfdruck kann der Benutzer die Drohne in die Luft bringen und verschiedene Aufnahmemodi auswählen.

Die Drohne ist mit einem 12-Megapixel-Bildsensor ausgestattet und kann dank der Stabilisierungstechnologien von DJI 4K-UHD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Nach der Aufnahme kehrt die Drohne automatisch in die Hand des Benutzers zurück.

Ein Highlight der DJI Neo ist die integrierte KI-Motivverfolgung, mit der sich bewegende Motive wie Radfahrer oder Wanderer präzise verfolgen lassen. Darüber hinaus stehen sechs verschiedene QuickShot-Modi zur Verfügung, die kreative Aufnahmewinkel wie Drones, Circles und Boomerang bieten.

Die DJI Neo kann über die DJI Fly App, Fernsteuerungen, RC Motion oder sogar per Sprachbefehl gesteuert werden. Die App bietet eine Reichweite von bis zu 50 Metern und ermöglicht die Anpassung des Verfolgungswinkels und der Entfernung. Mit der DJI RC-N3 kann die Drohne eine maximale Videoübertragungsdistanz von 10 Kilometern erreichen.

Darüber hinaus sorgt der einachsige mechanische Gimbal der Drohne für stabile Aufnahmen auch bei Windstärken bis Stufe 4, so der Hersteller. Die Drohne ist mit einem internen Speicher von 22 GB ausgestattet, der bis zu 40 Minuten 4K-Video oder 55 Minuten 1080p-Video aufnehmen kann.

Die DJI Neo kann ab sofort in den folgenden Konfigurationen bestellt werden:

