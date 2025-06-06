1&1 startet neuen Business-Einsteigertarif und streicht Mengenrabatte

1&1 hat sein Mobilfunkangebot für Geschäftskunden erweitert und bietet mit der „1&1 Business All-Net-Flat XS“ einen neuen Einsteigertarif an.

Dieser umfasst 5 GB Datenvolumen pro Monat sowie eine Flatrate für Telefonate. Der monatliche Netto-Preis beträgt 9,90 Euro. Für den Versand von SMS fallen zusätzliche Kosten von 9 Cent pro Nachricht an. Die maximale Download-Geschwindigkeit liegt bei 300 MBit/s. Der Tarif richtet sich an kleinere Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Freiberufler oder Pflegedienste.

Zusätzlich führt 1&1 „Unlimited (on demand)“-Tarife für Geschäftskunden mit unbegrenztem Datenvolumen ein. Diese sind ebenfalls nur für das Business-Segment. Die reguläre einmalige Bereitstellungsgebühr beträgt 39,90 Euro, bei Mehrfachbestellungen reduziert sich dieser Betrag auf 29,90 Euro. Optional kann passende Hardware direkt über 1&1 bezogen werden.

Mit der Einführung der neuen Tarife entfallen die bisherigen Mengenrabatte. Laut 1&1 liegen die Preise im Business-Bereich jedoch bereits beim ersten Vertrag unter denen für Privatkunden. Auch wenn Mehrfachbestellungen weiterhin möglich sind, müssen Geschäftskunden künftig ohne Staffelpreise auskommen.

