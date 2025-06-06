1&1 startet neuen Business-Einsteigertarif und streicht Mengenrabatte
1&1 hat sein Mobilfunkangebot für Geschäftskunden erweitert und bietet mit der „1&1 Business All-Net-Flat XS“ einen neuen Einsteigertarif an.
Dieser umfasst 5 GB Datenvolumen pro Monat sowie eine Flatrate für Telefonate. Der monatliche Netto-Preis beträgt 9,90 Euro. Für den Versand von SMS fallen zusätzliche Kosten von 9 Cent pro Nachricht an. Die maximale Download-Geschwindigkeit liegt bei 300 MBit/s. Der Tarif richtet sich an kleinere Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Freiberufler oder Pflegedienste.
Zusätzlich führt 1&1 „Unlimited (on demand)“-Tarife für Geschäftskunden mit unbegrenztem Datenvolumen ein. Diese sind ebenfalls nur für das Business-Segment. Die reguläre einmalige Bereitstellungsgebühr beträgt 39,90 Euro, bei Mehrfachbestellungen reduziert sich dieser Betrag auf 29,90 Euro. Optional kann passende Hardware direkt über 1&1 bezogen werden.
Mit der Einführung der neuen Tarife entfallen die bisherigen Mengenrabatte. Laut 1&1 liegen die Preise im Business-Bereich jedoch bereits beim ersten Vertrag unter denen für Privatkunden. Auch wenn Mehrfachbestellungen weiterhin möglich sind, müssen Geschäftskunden künftig ohne Staffelpreise auskommen.
Warum sollte man sich als Handwerker oder Klein(st)unternehmer einen Tarif bei einem Anbieter buchen, der sehr unzuverlässig ist? Da tut es auch eine Prepaidkarte für 10 Euro, bei der sogar noch mehr Datenvolumen enthalten ist, eine SMS-Flat und teilweise Roaming in der Schweiz.
Viele Prepaid Anbieter stellen leider gar keine Rechnung aus, dann hast du schon Probleme mit der Buchhaltung. Die sind nämlich laut Vertragsbedingungen offiziell nur für Privatkunden gedacht.
Selbst dann gibt es allerdings deutlich günstigere Anbieter mit mehr Leistungen.
Es kommt drauf an, es geht ja vor allem um die Leistungen im Detail, sonst würde einfach jeder immer den billigsten buchen. 1&1 ist preislich schon ganz okay aufgestellt.