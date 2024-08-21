1&1 mit Störung im Festnetz

Bei 1&1 Internetzugängen im Festnetz gibt es anscheinend eine großflächige Störung. Zahlreiche, aber nicht alle Dienste und Internetseiten sind aus diesem Grund nicht wie gewohnt erreichbar.

Falls ihr davon betroffen sein solltet, wisst ihr nun erstmal, dass es kein lokales Problem ist, sondern die Ausfälle derzeit in zahlreichen Regionen in Deutschland bei vielen Nutzern auftreten. Weitere Details dazu gibt es noch nicht.

Meldungen über 1&1-Störung

Nutzer in den Supportkanälen von 1&1, auf den üblichen Störungsmeldern und auch einige unserer Leser bestätigen die Probleme im 1&1-Festnetz aktuell. Leider bin ich auch selbst betroffen, kann es daher auch aus erster Hand bestätigen. Zahlreiche Webseiten und auch Dienste sind nicht erreichbar. Die Änderung des DNS hat übrigens keinerlei Besserung gebracht.

Update: Die Störung im 1&1 Festnetz sollte inzwischen behoben sein.