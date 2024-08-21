1und1

1&1 mit Störung im Festnetz

Autor-Bild
Von
|
1und1 2

Bei 1&1 Internetzugängen im Festnetz gibt es anscheinend eine großflächige Störung. Zahlreiche, aber nicht alle Dienste und Internetseiten sind aus diesem Grund nicht wie gewohnt erreichbar.

Falls ihr davon betroffen sein solltet, wisst ihr nun erstmal, dass es kein lokales Problem ist, sondern die Ausfälle derzeit in zahlreichen Regionen in Deutschland bei vielen Nutzern auftreten. Weitere Details dazu gibt es noch nicht.

Meldungen über 1&1-Störung

Nutzer in den Supportkanälen von 1&1, auf den üblichen Störungsmeldern und auch einige unserer Leser bestätigen die Probleme im 1&1-Festnetz aktuell. Leider bin ich auch selbst betroffen, kann es daher auch aus erster Hand bestätigen. Zahlreiche Webseiten und auch Dienste sind nicht erreichbar. Die Änderung des DNS hat übrigens keinerlei Besserung gebracht.

Update: Die Störung im 1&1 Festnetz sollte inzwischen behoben sein.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / 1und1 / 1&1 mit Störung im Festnetz
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen
Doktor Sim Dr Sim
DR.SIM streicht Anschlusspreis in allen Tarifen
in Tarife | Update
FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6825 4G und FRITZ!WLAN Stick 6700 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt
in Hardware
Skoda Enyaq Rs Race 1
Zulassungszahlen im EU-Automarkt: Elektro und Hybrid steigen
in Mobilität
Trade Republic Spiegelkarte Header
Phishing-Warnung: Trade Republic, PayPal und Commerzbank im Fokus
in Fintech