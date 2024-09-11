2-in-1-Mastercard kommt nach Deutschland
Enfuce, ein finnisches Zahlungsabwicklungsunternehmen, bringt in Zusammenarbeit mit Mastercard eine neue 2-in-1-Karte namens E2 auf den Markt.
Diese Karte kombiniert Debit- und Kreditkartenfunktionen in einer Karte und wird nun in Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingeführt. In Nordeuropa ist dieses Modell bereits Standard, in anderen europäischen Ländern ist es weniger verbreitet. Die Karte bietet den Nutzern mehr Flexibilität, da sie je nach Bedarf und Situation zwischen Debit- und Kreditfunktion wechseln können.
Die E2-Karte enthält zwei verschiedene Kartennummern, eine für die Debit- und eine für die Kreditfunktion. Diese Dual-PAN-Technologie ermöglicht es den Nutzern, ihre bevorzugte Zahlungsart festzulegen und mit nur einer PIN zu arbeiten.
Darüber hinaus erleichtert die Karte das Ausgabenmanagement. Obendrein haben Kartenherausgeber die Möglichkeit, personalisierte Funktionen wie Limits und Echtzeitkontrollen anzubieten.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere 2-in-1-Karte bald zum Branchenstandard wird, wie sie es in den skandinavischen Ländern bereits ist. Wir sind stolz darauf, eine klare Marktlücke sowohl für Banken und Kartenherausgeber als auch für Verbraucher:innen schließen zu können und das vielfältige Fintech-Ökosystem in Deutschland, Frankreich und Großbritannien voranzubringen.
– sagt Denise Johansson, Mitgründerin und Co-CEO von Enfuce
Für DE dann wohl bitte auch noch mit Giro…. Hach…
Und wo und wie kann man diese bestellen?
Ich glaube nicht, dass diese Karte direkt an Endkunden vertrieben wird.
Nicht direkt, ja. Enfuce ist der Issuer. Die Karte startet nun offiziell auf dem deutschen Markt und Banken beziehungsweise Fintechs können diese an ihre Kunden geben.
Ah ok. Ich verstehe. Danke.
Wie genau hilft sie jetzt beim Ausgabenmanagement? 🤭
Bin nicht sicher, ob und wie sich die Katta von einer Sparkassen Girocard mit Master oder Visa Co-Badge unterscheidet.
Ähm zu 100%. Die Girocard ist Müll und das Co-Badge dient nur damit wir mit der Karte auch in der EU zahlen können.
Aha. Warum ist die Girocard Müll? Sie löst für mich oft das Akzeptanzproblem in Deutschland.
Weil es eine Insellösung ist! Ohne Co-Branding ist die Karte wertlos!
Das ist natürlich individuell und kommt auf die Nutzung an, aber du hast eben zwei Karten in einer und eine auf Debit und eine auf Credit. Damit kannst du deine Ausgabe bereits beim Zahlen lenken, was das Ausgabenmanagement optimieren kann. Ähnlich wie bei der Nutzung von Pockets/Unterkonten. Zitat:
und wie lenkt man?
Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wie man die Standardzahlung an der Verkaufsstelle schnell wechselt, weiß ich nicht. Ich vermute per App. Ich hab auch nur die Informationen, die ich verlinkt habe.
Ich war damals bei der Fidor Bank, die hatten auch so eine Kombi Karte. Da wurde man am Kartenlesegerät gefragt welche Karte man verwenden möchte, bevor man seine PIN eingegeben hat. Vielleicht ein ähnlicher Ansatz.
Ja. Ich hatte die auch. Das war die SmartCard mit MasterCard und Maestro-Karte in einer Karte und entsprechender Abfrage.
Ich meinte diesen Satz aus gem. Beitrag:
Da hat es wohl einen Satzteil verschluckt, ich weiß aber nicht mehr, welchen 😄