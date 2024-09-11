Fintech

2-in-1-Mastercard kommt nach Deutschland

Autor-Bild
Von
| 16 Kommentare
Mastercard Neu

Enfuce, ein finnisches Zahlungsabwicklungsunternehmen, bringt in Zusammenarbeit mit Mastercard eine neue 2-in-1-Karte namens E2 auf den Markt.

Diese Karte kombiniert Debit- und Kreditkartenfunktionen in einer Karte und wird nun in Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingeführt. In Nordeuropa ist dieses Modell bereits Standard, in anderen europäischen Ländern ist es weniger verbreitet. Die Karte bietet den Nutzern mehr Flexibilität, da sie je nach Bedarf und Situation zwischen Debit- und Kreditfunktion wechseln können.

Die E2-Karte enthält zwei verschiedene Kartennummern, eine für die Debit- und eine für die Kreditfunktion. Diese Dual-PAN-Technologie ermöglicht es den Nutzern, ihre bevorzugte Zahlungsart festzulegen und mit nur einer PIN zu arbeiten.

Darüber hinaus erleichtert die Karte das Ausgabenmanagement. Obendrein haben Kartenherausgeber die Möglichkeit, personalisierte Funktionen wie Limits und Echtzeitkontrollen anzubieten.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere 2-in-1-Karte bald zum Branchenstandard wird, wie sie es in den skandinavischen Ländern bereits ist. Wir sind stolz darauf, eine klare Marktlücke sowohl für Banken und Kartenherausgeber als auch für Verbraucher:innen schließen zu können und das vielfältige Fintech-Ökosystem in Deutschland, Frankreich und Großbritannien voranzubringen.

– sagt Denise Johansson, Mitgründerin und Co-CEO von Enfuce


Fehler melden16 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tino 🌟
    sagt am

    Für DE dann wohl bitte auch noch mit Giro…. Hach…

    Antworten
  2. Ivan ☀️
    sagt am

    Und wo und wie kann man diese bestellen?

    Antworten
    1. Phil29221 🎖
      sagt am zu Ivan ⇡

      Ich glaube nicht, dass diese Karte direkt an Endkunden vertrieben wird.

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu Phil29221 ⇡

        Nicht direkt, ja. Enfuce ist der Issuer. Die Karte startet nun offiziell auf dem deutschen Markt und Banken beziehungsweise Fintechs können diese an ihre Kunden geben.

        Antworten
        1. Ivan ☀️
          sagt am zu René Hesse ⇡

          Ah ok. Ich verstehe. Danke.

          Antworten
  3. Phil29221 🎖
    sagt am

    Wie genau hilft sie jetzt beim Ausgabenmanagement? 🤭

    Bin nicht sicher, ob und wie sich die Katta von einer Sparkassen Girocard mit Master oder Visa Co-Badge unterscheidet.

    Antworten
    1. Lars 👋
      sagt am zu Phil29221 ⇡

      Ähm zu 100%. Die Girocard ist Müll und das Co-Badge dient nur damit wir mit der Karte auch in der EU zahlen können.

      Antworten
      1. Phil29221 🎖
        sagt am zu Lars ⇡

        Aha. Warum ist die Girocard Müll? Sie löst für mich oft das Akzeptanzproblem in Deutschland.

        Antworten
        1. Lars 👋
          sagt am zu Phil29221 ⇡

          Weil es eine Insellösung ist! Ohne Co-Branding ist die Karte wertlos!

          Antworten
    2. René Hesse 🔱
      sagt am zu Phil29221 ⇡

      Das ist natürlich individuell und kommt auf die Nutzung an, aber du hast eben zwei Karten in einer und eine auf Debit und eine auf Credit. Damit kannst du deine Ausgabe bereits beim Zahlen lenken, was das Ausgabenmanagement optimieren kann. Ähnlich wie bei der Nutzung von Pockets/Unterkonten. Zitat:

      Die Karteninhaber können ihre Standardzahlung je nach Vorliebe festlegen und an der Verkaufsstelle einfach und schnell zwischen beiden wechseln. Dies bietet eine alternative Möglichkeit, Geld zwischen Konten zu verschieben, gibt den Karteninhabern mehr Kontrolle über ihre Ausgaben und hilft ihnen, Überziehungsgebühren zu vermeiden. Jede Anwendung ist mit einem eigenen Konto verknüpft, so dass das Geld immer vom richtigen Konto abgebucht wird. Bei digitalen Geldbörsen erhalten Karteninhaber außerdem ein reibungsloses Erlebnis mit individuellen Designs für jede Karte, um Verwechslungen zu vermeiden. https://enfuce.com/press-releases/enfuce-announces-european-expansion-of-2-in-1-debit-and-credit-card-with-mastercard/

      Antworten
      1. Koreh 🌀
        sagt am zu René Hesse ⇡

        und wie lenkt man?

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Koreh ⇡

          Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wie man die Standardzahlung an der Verkaufsstelle schnell wechselt, weiß ich nicht. Ich vermute per App. Ich hab auch nur die Informationen, die ich verlinkt habe.

          Antworten
          1. Tim 👋
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Ich war damals bei der Fidor Bank, die hatten auch so eine Kombi Karte. Da wurde man am Kartenlesegerät gefragt welche Karte man verwenden möchte, bevor man seine PIN eingegeben hat. Vielleicht ein ähnlicher Ansatz.

            Antworten
            1. René Hesse 🔱
              sagt am zu Tim ⇡

              Ja. Ich hatte die auch. Das war die SmartCard mit MasterCard und Maestro-Karte in einer Karte und entsprechender Abfrage.

              Antworten
      2. Phil29221 🎖
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Ich meinte diesen Satz aus gem. Beitrag:

        Darüber hinaus erleichtert die Karte das Ausgabenmanagement, indem sie hilft.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Phil29221 ⇡

          Da hat es wohl einen Satzteil verschluckt, ich weiß aber nicht mehr, welchen 😄

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 2-in-1-Mastercard kommt nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone
Nur 200 km Reichweite: So spart Citroën beim neuen ë-C3
in Mobilität
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables