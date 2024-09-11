2-in-1-Mastercard kommt nach Deutschland

Enfuce, ein finnisches Zahlungsabwicklungsunternehmen, bringt in Zusammenarbeit mit Mastercard eine neue 2-in-1-Karte namens E2 auf den Markt.

Diese Karte kombiniert Debit- und Kreditkartenfunktionen in einer Karte und wird nun in Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingeführt. In Nordeuropa ist dieses Modell bereits Standard, in anderen europäischen Ländern ist es weniger verbreitet. Die Karte bietet den Nutzern mehr Flexibilität, da sie je nach Bedarf und Situation zwischen Debit- und Kreditfunktion wechseln können.

Die E2-Karte enthält zwei verschiedene Kartennummern, eine für die Debit- und eine für die Kreditfunktion. Diese Dual-PAN-Technologie ermöglicht es den Nutzern, ihre bevorzugte Zahlungsart festzulegen und mit nur einer PIN zu arbeiten.

Darüber hinaus erleichtert die Karte das Ausgabenmanagement. Obendrein haben Kartenherausgeber die Möglichkeit, personalisierte Funktionen wie Limits und Echtzeitkontrollen anzubieten.