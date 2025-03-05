Tarife

35 GB Vodafone 5G und Allnet-Flat für 9,99 € pro Monat

Autor-Bild
Von
|
Telefon Telefonie Telefonieren Tarif 3

Ab sofort startet eine freenet Allnet-Flat mit 35 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro im Monat – statt der regulären 39,99 Euro.

Unbegrenzte Telefonie und SMS, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN sind inklusive. Der Anschlusspreis entfällt und der Vertragsbeginn ist bis zum 31.03.2025 flexibel wählbar.

Zusätzlich gibt es einen Freimonat waipu.tv Perfect Plus, der danach für 9,99 Euro pro Monat (statt 12,99 Euro) weiterläuft, aber jederzeit gekündigt werden kann. Ein weiteres Extra: Kunden erhalten eine freenet Travel eSIM mit 200 MB freiem Datenvolumen für Auslandsreisen. Die eSIM wird nach Vertragsabschluss bequem per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Zum Aktionstarif →

Wer mit 25 GB Datenvolumen auskommt, kann ein ähnliches Angebot derzeit auch im Telekom-Netz buchen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / 35 GB Vodafone 5G und Allnet-Flat für 9,99 € pro Monat
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware