35 GB Vodafone 5G und Allnet-Flat für 9,99 € pro Monat

Ab sofort startet eine freenet Allnet-Flat mit 35 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro im Monat – statt der regulären 39,99 Euro.

Unbegrenzte Telefonie und SMS, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN sind inklusive. Der Anschlusspreis entfällt und der Vertragsbeginn ist bis zum 31.03.2025 flexibel wählbar.

Zusätzlich gibt es einen Freimonat waipu.tv Perfect Plus, der danach für 9,99 Euro pro Monat (statt 12,99 Euro) weiterläuft, aber jederzeit gekündigt werden kann. Ein weiteres Extra: Kunden erhalten eine freenet Travel eSIM mit 200 MB freiem Datenvolumen für Auslandsreisen. Die eSIM wird nach Vertragsabschluss bequem per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Zum Aktionstarif →

Wer mit 25 GB Datenvolumen auskommt, kann ein ähnliches Angebot derzeit auch im Telekom-Netz buchen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

