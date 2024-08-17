Handel

40 % wollen Fleisch „Made in Germany“ – aber bitte nicht zu teuer

11 Kommentare
Der Vion Consumer Monitor 2024 zeigt, dass Fleisch aus Deutschland bei fast 40 Prozent der deutschen Haushalte gefragt ist.

Diese Haushalte verzichten bewusst auf Importfleisch, was den anhaltenden Trend zur Regionalität unterstreicht. Vor allem in den südlichen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern ist die regionale Herkunft von Fleischprodukten besonders wichtig, während in Thüringen weniger Wert darauf gelegt wird.

Trotz der hohen Bedeutung von Regionalität sind jedoch nur 61 Prozent der Deutschen bereit, für regionales Fleisch mehr Geld auszugeben.

Bewusste Wahl: 40% Wollen Fleisch 'made In Germany'

Grafik: Vion Food Group

Obwohl Regionalität beim Fleischkauf eine große Rolle spielt, bleibt für viele Verbraucher der Preis entscheidend. Zwar ist eine Mehrheit grundsätzlich bereit, für gutes Fleisch mehr zu bezahlen, in der Praxis ist jedoch für fast die Hälfte der Haushalte der Preis wichtiger als die regionale Herkunft. Neben der Regionalität zählen Qualität und Frische zu den wichtigsten Kaufkriterien, wobei die Transparenz der Produktion an Bedeutung gewinnt.

Der Trend zu einem bewussteren Fleischkonsum setzt sich fort, immer mehr Deutsche reduzieren ihren Fleischkonsum. Gesundheitliche Gründe, Nachhaltigkeit und steigende Kosten werden als Hauptgründe für den Rückgang genannt.

Dennoch bleibt Fleisch für viele ein unverzichtbarer Bestandteil der Ernährung und die Wahrnehmung, dass Fleisch gesund ist, hat in den letzten Jahren laut Report sogar zugenommen. Das Vertrauen in Großschlachthöfe ist jedoch nach wie vor gering, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung glaubt, dass diese Betriebe höhere Qualitätsstandards einhalten als kleinere Schlachtereien.

Seit 2007 befragt Vion jährlich etwa 4.000 Haushalte im Consumer Panel GfK und kreuzt die Ergebnisse mit den tatsächlichen Einkaufsdaten. Die als Langzeit angelegte Erhebung liefert zudem Daten zu den aktuellen Entwicklungen und Trends. 


  1. Ginja ☀️
    sagt am

    Also ich esse immer mehr Fleisch , richtiges Fleisch , keine Wurstwaren .
    Auch nur regional und da kostet auch das Hackfleisch gerne mal 22 Euro das Kilo .
    Finde ich völlig in Ordnung . In Deutschland geben die meisten Menschen eh zu wenig für gesunde Ernährung ( was auch immer jeder für sich darunter versteht ) aus.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    also wir zahlen für unser Fleisch 50-60€ und holen es ausschliesslich beim Metzger. alleine schon wegen der Zubereitung dort. anderes „Fleisch“ schmeckt doch gar net?

    Antworten
  3. max 🔱
    sagt am

    Ich erwische mich immer wieder wie ich immer weniger Fleisch esse. Es schmeckt halt einfach nicht mehr. Damals habe ich jeden Tag Fleisch gegessen und heute esse ich wenn es hochkommt nur noch einmal in der Woche Fleisch.

    Antworten
  4. Mat 👋
    sagt am

    Das 50ct Fleisch auf dem 800€ Grill, Prioritäten! #vegan

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Mat ⇡

      Der Klassiker bei Handyhüllen. 600€ Handy und eine 5€ weiche Silikonhülle.

      Antworten
    2. Philipp 🔆
      sagt am zu Mat ⇡

      Klarer Fall von Kognitive Verzerrung. Liegt wohl am Eisen und B12 Mangel.

      Antworten
      1. pankras ☀️
        sagt am zu Philipp ⇡

        Ca. 80 Milliarden Nutztiere Weltweit und deren Versorgung sowie den daraus entstehenden Folgen sprechen für sich.

        Antworten
        1. Philipp 🔆
          sagt am zu pankras ⇡

          Thema verfehlt, setzen, sechs.

          Antworten
          1. pankras ☀️
            sagt am zu Philipp ⇡

            Ganz genau.

            Antworten
  5. Christian 🔅
    sagt am

    Wieder mal die typisch deutsche Doppelmoral.

    Wasch mich aber mach mich nicht nass.

    Antworten
    1. Grizzler 🍀
      sagt am zu Christian ⇡

      „deutsche Doppelmoral“

      Deutschland, wie auch jedes andere Land besteht aus vielen Individuen mit unterschiedlichen Moralvorstellungen. Selbstverständlich widersprechen sich die verschiedenen Moralvorstellungen in einigen Bereichen.

      Es gibt keine kollektiv deutsche Moral. Und damit auch keine „typisch deutsche Doppelmoral“.

      Deine Diagnose ist also schlichtweg falsch.

      Antworten

