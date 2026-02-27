Smartphones

Massiver Einbruch erwartet: Smartphones werden 2026 teurer

Autor-Bild
Von
|

Das Marktforschungsunternehmen IDC ist nach einer Analyse der Meinung, dass Smartphones in diesem Jahr im Schnitt mindestens 14 Prozent teurer werden und das liegt, die meisten können es sich sicher schon denken, an der RAM-Krise.

Speicher wird dank des KI-Hypes immer teurer und das wird die Hersteller jetzt voll treffen. Daher rechnet man auch damit, dass der Markt für Smartphones in diesem Jahr um knapp 13 Prozent einbrechen wird, so stark ging es schon lange nicht mehr nach unten. In den letzten Jahren war die Smartphone-Nachfrage relativ stabil.

Mal ging es etwas hoch, mal etwas nach unten.

Lage könnte sich 2027 entspannen

Einige Experten gehen davon aus, dass sich die Lage gegen Mitte 2027 wieder ein bisschen stabilisieren könnte, aber das kann keiner so genau sagen. Und selbst wenn das stimmt, dann heißt das nicht, dass die Preise wieder sinken werden.

Ich bin gespannt, wie die Unternehmen darauf reagieren werden, die alle an der Börse und auf Wachstum ausgelegt sind. Apple hatte ein Rekordjahr beim iPhone, wie wird man damit umgehen? Vielleicht bessert sich die Lage bis Ende 2026 noch, aber wenn nicht, oder es schlimmer wird, könnte es spürbar nach unten gehen.

Samsung sieht dünne Smartphones sehr kritisch

Eigentlich sollte das Samsung Galaxy S26 Edge nicht nur 2026 auf den Markt kommen, es sollte auch das Samsung Galaxy…

27. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Massiver Einbruch erwartet: Smartphones werden 2026 teurer
Weitere Neuigkeiten
Wind und Welle: Neues Pokémon kommt erst 2027
in Gaming
Stellantis will China-Technik für bessere Elektroautos nutzen
in Mobilität
Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis – letzte Chance!
in Tarife | Update
Neue PSSR-Version: PS5 Pro bekommt großes Update spendiert
in Firmware und OS
Sony Xperia 1 VI und 1VII erhalten das Februar-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Kaufland dreht am Werberhythmus
in Handel
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom zündet Turbo: 103 neue Standorte bringen mehr 5G-Speed
in Provider
Skoda Elroq Header
Elektroautos in Deutschland: Zwei-Millionen-Marke geknackt
in Marktgeschehen
Tesla Model Y 2025 De
Bei Tesla Deutschland kehrt kurz etwas Ruhe ein
in Mobilität