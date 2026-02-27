Massiver Einbruch erwartet: Smartphones werden 2026 teurer

Das Marktforschungsunternehmen IDC ist nach einer Analyse der Meinung, dass Smartphones in diesem Jahr im Schnitt mindestens 14 Prozent teurer werden und das liegt, die meisten können es sich sicher schon denken, an der RAM-Krise.

Speicher wird dank des KI-Hypes immer teurer und das wird die Hersteller jetzt voll treffen. Daher rechnet man auch damit, dass der Markt für Smartphones in diesem Jahr um knapp 13 Prozent einbrechen wird, so stark ging es schon lange nicht mehr nach unten. In den letzten Jahren war die Smartphone-Nachfrage relativ stabil.

Mal ging es etwas hoch, mal etwas nach unten.

Lage könnte sich 2027 entspannen

Einige Experten gehen davon aus, dass sich die Lage gegen Mitte 2027 wieder ein bisschen stabilisieren könnte, aber das kann keiner so genau sagen. Und selbst wenn das stimmt, dann heißt das nicht, dass die Preise wieder sinken werden.

Ich bin gespannt, wie die Unternehmen darauf reagieren werden, die alle an der Börse und auf Wachstum ausgelegt sind. Apple hatte ein Rekordjahr beim iPhone, wie wird man damit umgehen? Vielleicht bessert sich die Lage bis Ende 2026 noch, aber wenn nicht, oder es schlimmer wird, könnte es spürbar nach unten gehen.