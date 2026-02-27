Kaufland dreht am Werberhythmus
Der Lebensmittelhändler Kaufland stellt die Zustellung seines gedruckten Prospekts ab März auf das Wochenende um.
Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Handzettel künftig bundesweit am Samstag oder Sonntag verteilt statt wie bisher in der Wochenmitte. Laut Kaufland reagiert der Händler damit auf veränderte Nutzungsgewohnheiten, insbesondere auf Erfahrungen mit dem digitalen Prospektversand per WhatsApp am Sonntag.
Kaufland ändert Prospekt-Zustellung und Layout ab März
Parallel zur Umstellung führt Kaufland ein „Wende-Layout“ ein. Der Prospekt enthält künftig zwei Angebotsstarts von Montag bis Mittwoch sowie von Donnerstag bis Mittwoch. Der etablierte Aktionsrhythmus bleibt laut Unternehmensangaben unverändert, wobei der Donnerstag weiterhin der zentrale Werbetermin ist.
Digitale Kanäle im Überblick
- Gedruckter und digitaler Prospekt
- Versand über WhatsApp
- Angebote in der Kaufland-App
- Coupons, K-Pay und digitaler Kassenbon
Ich halte die Verlagerung auf das Wochenende für nachvollziehbar, da viele Kunden ihren Einkauf bereits vor Wochenbeginn planen. Für mich persönlich ist es aber nach wie vor etwas seltsam, dass die neuen Angebote immer donnerstags starten.
