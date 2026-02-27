Mobilität

Stellantis will China-Technik für bessere Elektroautos nutzen

Stellantis ist der Meinung, dass die Technik der chinesischen Marke Leapmotor, die zum Konzern gehört, der eigenen Technik für Elektroautos, die man aktuell bei den Konzernmarken wie Peugeot, Opel oder Fiat findet, ganz klar überlegen ist.

Daher denkt man laut Automotive News Europe über einen Deal mit Leapmotor nach, mit dem man die chinesische Technik für Elektroautos auch in andere Marken von Stellantis bringen und umständliche Regularien in Zukunft umgehen kann.

Dagegen spricht, dass Märkte wie die USA oder auch Europa immer mehr die eigene Wirtschaft schützen wollen, wie es China auch tut, und man schauen muss, dass das am Ende kein Nachteil ist. Doch laut Quelle soll der Deal noch in diesem Jahr eingetütet werden, Stellantis wollte das bisher aber nicht offiziell bestätigen.

Mit der Technik von Leapmotor könnte man vor allem auch die Kosten senken, so die Quelle, was die Marken attraktiver im Vergleich mit Konkurrenten wie BYD und MG Motor machen würde. Viele Modelle von Stellantis sind hier doch unterlegen.

