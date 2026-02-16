Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis – letzte Chance!
Die Marke Unlimited Mobile senkt die Preise ihrer monatlich kündbaren Mobilfunktarife.
Unlimited Mobile bietet SIM-Only-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen im o2-Netz an. Ab sofort gelten reduzierte Verkaufspreise für die monatlich kündbaren Varianten. Das Tarifportfolio umfasst die Optionen Unlimited Smart, Unlimited on Demand und Unlimited Max mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Nur noch bis Montag (02.03.26) um 09:59 Uhr bleiben die Preise der monatlich kündbaren Tarife bei Unlimited Mobile reduziert.
Preise und Konditionen der Unlimited-Mobile-Tarife
In der monatlich kündbaren Version kostet der Tarif Unlimited Smart mit bis zu 15 Mbit pro Sekunde 17,99 Euro. Unlimited on Demand und Unlimited Max bieten bis zu 300 Mbit pro Sekunde und sind für 21,99 Euro beziehungsweise 29,99 Euro erhältlich. Bei diesen Laufzeiten fällt ein Anschlusspreis von 19,99 Euro an.
Bei Tarifen mit 24 Monaten Mindestlaufzeit entfällt der Anschlusspreis vollständig. Die monatlichen Preise entsprechen den Varianten ohne feste Laufzeit. Alle Angebote werden im o2-Netz realisiert und richten sich an Kunden, die unbegrenztes Datenvolumen ohne Hardware buchen möchten.
Die wichtigsten Eckpunkte
- Unlimited Mobile mit SIM-Only-Tarifen im o2-Netz
- Unbegrenztes Datenvolumen in allen Tarifen
- Monatlich kündbare Tarife ab 17,99 Euro
- Unlimited Max monatlich kündbar für 29,99 Euro
- Kein Anschlusspreis bei 24 Monaten Mindestlaufzeit
- Bis zu 300 Mbit pro Sekunde je nach Tarif
Bei Unlimited gibt’s Drosselungsgrenze : 153 GB so sieht also Unlimited aus.
Erzähl bitte nicht so einen Quatsch. Es steht doch eindeutig da, dass das nur für das Ausland gilt und das ist gesetzlich so geregelt.
Also wenn man im Shop den diesen auswählt, dann Tarifdetails, dann Datenverbindung… Ist das nicht klar ersichtlich, das dies nur fürs Ausland gilt. Also bitte nicht gleich einen Angriff mit Quatsch.
Dort steht eindeutig Drosselungsgrenze unlimitiert
Und unter Internet Flatrate (EU-Ausland) steht Drosselungsgrenze 153 GB
Hmm… 29,99€ zahle ich doch schon seit September. Und schiebe da jeden Monat 700-800 GB durch (ist meine permanente „Übergangslösung“ bis die bestellte Glasfaser endlich liegt). Hab die SIM in einem ZTE Modem unterm Dach liegen.
Bisher keinerlei Beschwerden seitens Freenet wegen dem hohen Datenvolumen.
Der Preis ist seitdem mal hochgegangen und jetzt bewerben sie ihn wieder als niedrig, wo er da ist, wo er schonmal war. :)
Das ist die übliche Methodik am Markt, Angebot, Standardpreis, Angebot, Standardpreis, usw usf. Bis wieder ein neuer Bestpreis kommt und dann geht es wieder von vorne los.