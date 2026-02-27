Mobilität

Volkswagen feiert Meilenstein bei Elektroautos

Volkswagen hat heute einen durchaus großen Meilenstein verkündet, der gut zu einer anderen Meldung von uns passt. Nicht nur Deutschland hat die Marke von zwei Millionen Elektroautos geknackt, auch Volkswagen feiert diesen Schritt.

Zwei Millionen Elektroautos wurden bisher an Kunden ausgeliefert, seit dem ersten VW e-Golf hat sich sehr viel getan. Das Ziel, dass Volkswagen der neue Marktführer bei Elektroautos ab 2025 ist, hat man zwar verpasst, aber es entwickelt sich gut.

VW ID.4 ist das beliebteste Elektroauto

Das erfolgreichste Modell ist aber nicht der VW ID.3, das erste Modell der MEB-Plattform und der Startschuss für die neue Elektro-Ära, dieser kommt auf 628.000 Auslieferungen, der Bestseller ist der VW ID.4 mit rund 901.000 Auslieferungen.

Wobei Volkswagen hier ein bisschen „schummelt“, denn im Kleingedruckten der Pressemitteilung sieht man, dass man den VW ID.5 dazuzählt. Aber der war nicht maßgeblich am Erfolg beteiligt und wird in Zukunft übrigens komplett eingestellt.

Volkswagen hat viel für 2026 geplant

Interessant ist die dritte Säule im Lineup, denn das ist der VW ID.7 für Volkswagen, der bereits auf 132.000 Auslieferungen kommt. Und in diesem Jahr soll ein neues Modell kommen, was alle schlagen könnte, denn der VW ID Polo steht 2026 an.

Elektromobilität funktioniert also und man sagt ja gerne, dass es gerade nicht so gut läuft, aber solche Zahlen finde ich (wenn man bedenkt, wie teuer ein Auto ist) für so einen Zeitraum okay. Könnte besser sein, klar, aber wir stehen noch ganz am Anfang und in diesem Jahr modernisiert VW auch sein komplettes ID-Portfolio.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Das sind weltweite Zahlen, nehme ich an, oder?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Na klar, VW agiert weltweit als Marke.

