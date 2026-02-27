Firmware und OS

Sony Xperia 1 VI und 1VII erhalten das Februar-Sicherheitsupdate

Bildquelle: Sony

Knapp vor Ende des Monats hat das japanische Unternehmen Sony für die beiden Smartphone-Modelle Xperia 1 VI und Xperia 1 VII das Sicherheitsupdate für Februar veröffentlicht. Die Release Notes sind eher zu vernachlässigen, da darin leider keine weiteren Details genannt werden.

Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.4.16

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. Februar 2026)

Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.144

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. Februar 2026)

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte über eine Einstellung der Smartphone-Sparte von Sony, aber auch viele Dementis. Für dieses Jahr sind weiterhin zwei neue Modelle geplant und der Software-Support der aktuellen Modelle läuft auch noch.

Ich bin zuversichtlich, dass Sony das Geschäft weiterhin führen wird, allerdings eher auf Sparflamme. Bisher sind ja keine nennenswerten Nachteile für Nutzer zu vermelden, die die „Sony-Erfahrung” in der Smartphone-Welt erleben wollen.


