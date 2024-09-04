News

7 vs. Wild Staffel 4: Das ist der neue Spielmodus 2024

Bereits im Frühjahr wurde die 4. Staffel von 7 vs. Wild betätigt und nachdem bekannt wurde, wer alles mitmacht, ist jetzt auch klar, wie der Spielmodus in diesem Jahr funktionieren wird.

Die kommende vierte Staffel des erfolgreichen Survival-Reality-Formats 7 vs. Wild, entwickelt von Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs, startet im Herbst 2024 auf Amazon Freevee und Prime Video. In dieser Staffel wird ein neues Szenario präsentiert: Ein Flugzeugabsturz in einem Bergtal in Neuseeland. Die sieben Teilnehmenden starten diesmal als Gruppe in das Abenteuer und müssen gemeinsam Herausforderungen wie die Nahrungssuche und den Bau eines Unterschlupfs meistern.

Interessant wird dabei vor allem die Dynamik innerhalb der Gruppe und die Frage, ob alle zusammenbleiben oder sich jemand absondert. Eine weitere Neuerung betrifft das Gepäck: Während die Kleidung frei wählbar war, dürfen die Teilnehmenden erstmals keine eigene Ausrüstung mitbringen. Stattdessen stellt das Produktionsteam eine gemeinsame Startausrüstung zur Verfügung.

Seit der ersten Staffel hat sich 7 vs. Wild zu einem der erfolgreichsten deutschen Medienereignisse entwickelt, mit über 200 Millionen Aufrufen auf YouTube allein in den ersten beiden Staffeln. Nachdem die dritte Staffel erstmals auf Amazon Freevee Premiere feierte und die Teams in die Wildnis schickte, wird auch die vierte Staffel exklusiv vorab dort ausgestrahlt. Die dritte Staffel erreichte mit ihrem Finale im Januar 2024 sowohl in Deutschland als auch international Spitzenpositionen auf Amazon Freevee.

Das sind die Teilnehmer der vierten Staffel von 7 vs. Wild:

  • Extremsportler und Entertainer Joey Kelly
  • Fitness-Influencer und Unternehmer Flying Uwe
  • Lifestyle und Beauty Content Creatorin sowie Schauspielerin Julia Beautx
  • Journalist, Survival/Outdoor-Experte und YouTuber Joe Vogel
  • Lifestyle, Beauty und Comedy Content Creatorin Selfie Sandra
  • Outdoor-Experte, YouTuber und ehemaliger Soldat Survival Deutschland
  • YouTuber, Streamer und Gamer Lets Hugo

