Ab 59,99 Euro: Neue ICE-Verbindung zwischen Berlin und Paris kommt

Erstmals wird es ab dem 16. Dezember 2024 eine direkte ICE-Verbindung zwischen Berlin und Paris geben. Die Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn (DB) und der französischen SNCF verbinden die beiden Hauptstädte in rund acht Stunden. Die Züge halten in Frankfurt/Main Süd, Karlsruhe und Straßburg. Tickets für die neue Verbindung sind ab dem 16. Oktober zu Preisen ab 59,99 Euro in der zweiten Klasse und ab 69,99 Euro in der ersten Klasse erhältlich.

Bei der Vorstellung der neuen Verbindung auf der Fachmesse InnoTrans in Berlin unterstrichen Vertreter von DB und SNCF die Bedeutung der Kooperation. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, betonte, dass die neue Verbindung einen Beitrag zur Erreichung der europäischen Klimaziele leisten soll. Alain Krakovitch von der SNCF betonte die Bedeutung der neuen Verbindung für die deutsch-französische Freundschaft und den gemeinsamen Weg zu mehr CO₂-freier Mobilität.

ICE verkehrt täglich

Der ICE wird täglich zwischen den beiden Metropolen verkehren. Der Zug fährt um 11.54 Uhr in Berlin ab und erreicht Paris um 19.55 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der Zug um 9.55 Uhr in Paris ab und erreicht Berlin um 18.03 Uhr. Zum Einsatz kommt der ICE 3 der Baureihe 407, der bereits auf anderen deutsch-französischen Strecken eingesetzt wird und eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h erreicht. Der Zug verfügt über 444 Sitzplätze, davon 111 in der ersten Klasse.

Seit 2007 kooperieren DB und SNCF im Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Deutschland und Frankreich. Mehr als 32 Millionen Fahrgäste sind seitdem auf den Strecken Frankfurt/Main-Paris und Stuttgart-Paris gefahren. Mit der neuen Direktverbindung zwischen Berlin und Paris steigt die Zahl der täglichen Fahrten zwischen beiden Ländern auf 26, was einem zusätzlichen Sitzplatzangebot von über 320.000 pro Jahr entspricht.

