Acer hat jetzt auch einen eigenen Handheld

Nach ein paar Jahren erkannten die Marken, dass die Nintendo Switch sehr gut angenommen wird und Handhelds vielleicht doch noch eine große Zukunft haben. Als dann noch Valve erfolgreich das Steam Deck auf den Markt brachte, da folgte ein Handheld-Hype. Doch so ein Produkt benötigt eine Weile in der Entwicklung.

Wie erwartet ist 2024 also das Jahr, in dem wir immer mehr Handhelds sehen und immer mehr Marken einsteigen, die nach dem Erfolg von Nintendo, Valve und Co. grünes für ein eigenes Produkt gegeben haben. Acer gehört dazu und hat jetzt im Rahmen der IFA 2024 in Berlin den Nitro Blaze 7 Gaming-Handheld vorgestellt.

Acer Nitro Blaze 7

Basis ist der AMD Ryzen 7 8840HS-Prozessor mit bis zu 38 AI-TOPS und dazu gibt es bis zu 2 TB Speicher und 16 GB LPDDR5x-RAM. Die AMD Radeon 780M sorgt für gute Grafik auf dem 7 Zoll großen HD-IPS-Touch-Panel mit 144 Hz und es gibt Wi-Fi 6E. Basis ist Windows 11 und es gibt eine eigene Acer Game Space-App.

Einen Preis hat man leider noch nicht genannt, wie auch ein Datum, das wäre hier aber besonders interessant, denn Acer hebt sich kaum ab. Es fehlt zum Beispiel auch ein OLED-Display, was man immer häufiger sieht. Ich bin mal gespannt, wer in ein paar Jahren noch bei den Handhelds dabei ist, alle werden es nicht schaffen.

Acer Nitro Blaze 7 Specs

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Die KI Leistung finde ich jetzt auch etwas… na ja, das soll wohl schlechte Grafikleistung kaschieren?

    Ansonsten, auf die Frage, wer alles „überleben“ wird, wohl alle diese Hersteller. Ob die auch in fünf Jahren noch Handhelds bauen steht auf einem anderen Blatt. Asus, Acer und MSI sind schließlich normale Hardware Hersteller mit etlichen verschiedenen Geräten im Portfolio.

    Anders kann es natürlich bei Ayaneo und diesen ganzen Winz-Klitschen aussehen. Ich gehe davon aus, die werden langfristig vom Markt verschwinden, weil sie einfach nicht die Mengen produzieren können und deswegen preislich nicht konkurrenzfähig sind.

    Antworten
  2. Stefan 💎
    sagt am

    Finde es ein wenig befremdlich, bei einem Gaming-Handheld so deutlich die KI-Leistung hervor zu heben. Da wären doch eher CPU- und GPU-Leistung wichtiger.
    Bin aber echt auf den Preis gespannt, denn bei der Ausstattung sieht nahezu die versammelte Konkurrenz attraktiver aus, gerade das ROG Ally X von ASUS. Wenn das Acer-Teil an die 700 € kosten soll, dann gute Nacht….

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Stefan ⇡

      Stimme dir zu, KI ist halt momentan in aller Munde, ob sinnvoll oder nicht.
      Ich kann gut darauf verzichten, CPU und GPU Leistung ist viel wichtiger.

      Antworten

