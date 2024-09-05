Acer hat jetzt auch einen eigenen Handheld

Nach ein paar Jahren erkannten die Marken, dass die Nintendo Switch sehr gut angenommen wird und Handhelds vielleicht doch noch eine große Zukunft haben. Als dann noch Valve erfolgreich das Steam Deck auf den Markt brachte, da folgte ein Handheld-Hype. Doch so ein Produkt benötigt eine Weile in der Entwicklung.

Wie erwartet ist 2024 also das Jahr, in dem wir immer mehr Handhelds sehen und immer mehr Marken einsteigen, die nach dem Erfolg von Nintendo, Valve und Co. grünes für ein eigenes Produkt gegeben haben. Acer gehört dazu und hat jetzt im Rahmen der IFA 2024 in Berlin den Nitro Blaze 7 Gaming-Handheld vorgestellt.

Basis ist der AMD Ryzen 7 8840HS-Prozessor mit bis zu 38 AI-TOPS und dazu gibt es bis zu 2 TB Speicher und 16 GB LPDDR5x-RAM. Die AMD Radeon 780M sorgt für gute Grafik auf dem 7 Zoll großen HD-IPS-Touch-Panel mit 144 Hz und es gibt Wi-Fi 6E. Basis ist Windows 11 und es gibt eine eigene Acer Game Space-App.

Einen Preis hat man leider noch nicht genannt, wie auch ein Datum, das wäre hier aber besonders interessant, denn Acer hebt sich kaum ab. Es fehlt zum Beispiel auch ein OLED-Display, was man immer häufiger sieht. Ich bin mal gespannt, wer in ein paar Jahren noch bei den Handhelds dabei ist, alle werden es nicht schaffen.