Valve bringt das SteamOS auf andere Handhelds

Valve hat mit dem Steam Deck vor ein paar Jahren erfolgreich einen Handheld an den Start gebracht und war nach dem Erfolg der Nintendo Switch einer der ersten Hersteller, die eine neue Handheld-Ära einleiteten. Mittlerweile wurde das Steam Deck aktualisiert und wir wissen, dass Valve eine zweite Generation davon plant.

SteamOS kommt auf das Asus ROG Ally

Doch man hat größere Pläne, denn das SteamOS soll auch andere Handhelds der Welt erobern, so Lawrence Yang im Gespräch mit The Verge. Den Anfang wird das Asus ROG Ally machen, aber an weiteren Handhelds wird gearbeitet. Wobei Asus nicht auf SteamOS „aus der Box“ setzt, das wird man später installieren können.

Als jemand, der gerade ein Asus ROG Ally nutzt, finde ich das interessant, denn Windows ist eine Katastrophe auf Handhelds. Aber es bietet auch deutlich mehr Möglichkeiten und ich bin gespannt, wie Microsoft darauf reagiert, die sicher keine Welt voller Handhelds mit SteamOS wollen, immerhin passt man Windows an.

Optimal wäre, wenn sich Valve mit SteamOS weiter öffnet und Microsoft endlich mal mit Windows für Handhelds in die Pötte kommt. Hier sieht man aber gut, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, denn langfristig dürften wir Spieler von dieser Entwicklung profitieren. Valve plant diesen Schritt übrigens noch mit SteamOS 3.