Gaming

Valve bringt das SteamOS auf andere Handhelds

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Steam Deck Oled Header

Valve hat mit dem Steam Deck vor ein paar Jahren erfolgreich einen Handheld an den Start gebracht und war nach dem Erfolg der Nintendo Switch einer der ersten Hersteller, die eine neue Handheld-Ära einleiteten. Mittlerweile wurde das Steam Deck aktualisiert und wir wissen, dass Valve eine zweite Generation davon plant.

SteamOS kommt auf das Asus ROG Ally

Doch man hat größere Pläne, denn das SteamOS soll auch andere Handhelds der Welt erobern, so Lawrence Yang im Gespräch mit The Verge. Den Anfang wird das Asus ROG Ally machen, aber an weiteren Handhelds wird gearbeitet. Wobei Asus nicht auf SteamOS „aus der Box“ setzt, das wird man später installieren können.

Als jemand, der gerade ein Asus ROG Ally nutzt, finde ich das interessant, denn Windows ist eine Katastrophe auf Handhelds. Aber es bietet auch deutlich mehr Möglichkeiten und ich bin gespannt, wie Microsoft darauf reagiert, die sicher keine Welt voller Handhelds mit SteamOS wollen, immerhin passt man Windows an.

Optimal wäre, wenn sich Valve mit SteamOS weiter öffnet und Microsoft endlich mal mit Windows für Handhelds in die Pötte kommt. Hier sieht man aber gut, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, denn langfristig dürften wir Spieler von dieser Entwicklung profitieren. Valve plant diesen Schritt übrigens noch mit SteamOS 3.

Nintendo Switch 2024 Header

Nintendo Switch 2: Große Spiele-Blockbuster für die Konsole geplant

Wir haben schon vor ein paar Tagen erfahren, dass die Nintendo Switch 2 vielleicht das Level der aktuellen Konsolen erreichen…

13. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Windows ist nicht wirklich eine Katastrophe auf Handhelds, einfach die jeweiligen Game Launcher im Vollbild starten und man hat nicht mehr Probleme als mit Steam OS. Um Steam OS auf dem Desktop zu nutzen benötigt man am Ende auch Maus, Tastatur und Monitor.

    Antworten
  2. Stefan 🌀
    sagt am

    Das macht natürlich die Dinger wie das ASUS ROG Ally (X) oder das Lenovo Legion Go erheblich interessanter.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Stefan ⇡

      Wieso?

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables