ADAC e-Charge: Das sind die neuen Preise mit Aral pulse

Ab dem 1. August 2024 steht der bisherige ADAC e-Charge Tarif nicht mehr zur Verfügung. Bis dahin ändert sich für Kunden, die den ADAC e-Charge Tarif der EnBW nutzen, nichts. Einen neuen Partner hat der ADAC bereits gefunden: Aral pulse. Und nun sind auch die Preise der Kooperation bekannt. Grund zur Freude sind diese leider nicht.

Der Preis an Aral pulse Ladepunkten liegt im Zeitraum vom 01.08.2024 bis zum 30.09.2024 bei 51 Cent/kWh (ab 01.10.2024 bei 57 Cent/kWh) und für das Roaming-Netz bei 75 Cent/kWh. Es fallen keine monatlichen Grundgebühren und an Aral pulse Ladepunkten keine Blockiergebühr an.

Zum Vergleich: Die aktuellen Direktpreise von Aral pulse können online eingesehen werden. Und das ADAC-Angebot und alle bisher bekannten Details dazu gibt es hier. Der neue ADAC e-Charge Tarif kann bereits ab Ende Juli in der Aral pulse App aktiviert werden.

Ich empfehle noch nachfolgendes Video von „nextmove“, in dem unter anderem auf die Nachteile und Fallstricke des neuen Angebots eingegangen wird.

