ADAC startet Notfallpass für Nicht-Mitglieder

Seit dem Start im Januar 2024 haben mehr als 33.000 ADAC Mitglieder ihren persönlichen Notfallpass für das Smartphone erstellt. Nun startet dieser auch für Nicht-Mitglieder.

Mit dem Notfallpass haben Rettungskräfte bei einem medizinischen Notfall Zugriff auf wichtige Patienteninformationen. Ab sofort steht dieser Service auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung, die sich lediglich für einen Online-Account auf der ADAC-Website registrieren müssen. Hier können wichtige medizinische Daten wie Medikation, Schwangerschaft, Vorerkrankungen und Allergien hinterlegt und der Notfallpass inklusive QR-Code heruntergeladen werden.

Der ADAC-Notfallpass unterscheidet sich von vorinstallierten Notfall-Apps auf Smartphones dadurch, dass er von Rettungskräften gescannt und ausgelesen werden kann, sofern diese über die entsprechende Software verfügen. Die relevanten Informationen können direkt in das System und an weiterbehandelnde Kliniken übermittelt werden. Die Daten sind sicher verschlüsselt und können nur von den Rettungskräften gelesen werden, so der ADAC.

Die Erstellung des ADAC Notfallpasses erfolgt digital über die Website des ADAC, wo wichtige persönliche und medizinische Informationen hinterlegt werden können. Abschließend wird der ADAC Notfallpass dem Wallet hinzugefügt, sodass die Daten auch offline verfügbar sind.