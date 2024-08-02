Dienste

ADAC startet Notfallpass für Nicht-Mitglieder

Notfallpasspresse

Seit dem Start im Januar 2024 haben mehr als 33.000 ADAC Mitglieder ihren persönlichen Notfallpass für das Smartphone erstellt. Nun startet dieser auch für Nicht-Mitglieder.

Mit dem Notfallpass haben Rettungskräfte bei einem medizinischen Notfall Zugriff auf wichtige Patienteninformationen. Ab sofort steht dieser Service auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung, die sich lediglich für einen Online-Account auf der ADAC-Website registrieren müssen. Hier können wichtige medizinische Daten wie Medikation, Schwangerschaft, Vorerkrankungen und Allergien hinterlegt und der Notfallpass inklusive QR-Code heruntergeladen werden.

Der ADAC-Notfallpass unterscheidet sich von vorinstallierten Notfall-Apps auf Smartphones dadurch, dass er von Rettungskräften gescannt und ausgelesen werden kann, sofern diese über die entsprechende Software verfügen. Die relevanten Informationen können direkt in das System und an weiterbehandelnde Kliniken übermittelt werden. Die Daten sind sicher verschlüsselt und können nur von den Rettungskräften gelesen werden, so der ADAC.

Die Erstellung des ADAC Notfallpasses erfolgt digital über die Website des ADAC, wo wichtige persönliche und medizinische Informationen hinterlegt werden können. Abschließend wird der ADAC Notfallpass dem Wallet hinzugefügt, sodass die Daten auch offline verfügbar sind.


  1. breini 👋
    sagt am

    Ein Notfallpass, der mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert ist.

    Das macht doch keinen Sinn.

  2. Olav Lange ☀️
    sagt am

    Prinzipiell eine schöne Sache
    Problem wie schon von anderen geschrieben ist bei gesperrten Handy der Zugriff
    Oder übersehe ich was?

  3. Matze50 🌀
    sagt am

    Ich habe gehört, dass die dein Handy gar nicht beachten – die ham im Notfall wichtigeres zu tun

  4. FaceOfIngo 🌀
    sagt am

    OK, den einzigen Vorteil, den ich gegenüber dem Notfallpass des Systems gegenüber sehe, ist der QR Code, aber dafür muss dann auch erstmal die passende Software vorhanden sein!

    Hinzu kommt, dass der ADAC NFP in der Wallet hinterlegt ist, dazu muss das Smartphone erstmal entsperrt werden, was je nach schwere der Gesichtsverletzung, Ansprechbarkeit des Patienten unmöglich sein wird.
    DA lob ich mir den Systemnotfallpass, auf den haben die Rettungskräfte auch ohne entsperren Zugriff.

    1. Jonas 🏅
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Aber das ist doch viel zu schwer!1!1!
      Da ist der Zugriff ja immer anders. Bei so einer Wallet natürlich nicht.

