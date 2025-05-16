AirPods Pro 3 kommen: Apple deutet es selbst an

Letztes Jahr gab es mit den AirPods 4 eine Neuauflage der normalen AirPods, eine Neuauflage der AirPods Pro, die sich übrigens besser als das normale Modell bei Apple verkaufen, könnte aber schon bald folgen. Vielleicht sogar in diesem Jahr?

Apple selbst liefert jetzt einen entsprechenden Hinweis, denn man hat im Code eine Zeile überarbeitet, die sehr eindeutig ist. Man spricht nicht mehr von der zweiten Generation der AirPods Pro, sondern von den „AirPods Pro 2 oder aktueller“.

Das ist ein recht eindeutiger Hinweis, dass da etwas geplant ist. Letztes Jahr haben wir immer wieder gehört, dass 2024 definitiv keine neuen AirPods Pro kommen, sie aber vielleicht für 2025 geplant sind und einen Pulsmesser mitbringen werden.

Mark Gurman sprach im Februar davon, dass die AirPods Pro 3 noch „ein paar Monate entfernt sind“, was Ende 2025 oder Anfang 2026 bedeuten könnte. Der Hinweis von Apple lässt vermuten, dass sie vielleicht noch in diesem Jahr kommen.