Audio

AirPods Pro 3 kommen: Apple deutet es selbst an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Apple Airpods Header

Letztes Jahr gab es mit den AirPods 4 eine Neuauflage der normalen AirPods, eine Neuauflage der AirPods Pro, die sich übrigens besser als das normale Modell bei Apple verkaufen, könnte aber schon bald folgen. Vielleicht sogar in diesem Jahr?

Apple selbst liefert jetzt einen entsprechenden Hinweis, denn man hat im Code eine Zeile überarbeitet, die sehr eindeutig ist. Man spricht nicht mehr von der zweiten Generation der AirPods Pro, sondern von den „AirPods Pro 2 oder aktueller“.

Airpods Pro 3 Hinweis

Das ist ein recht eindeutiger Hinweis, dass da etwas geplant ist. Letztes Jahr haben wir immer wieder gehört, dass 2024 definitiv keine neuen AirPods Pro kommen, sie aber vielleicht für 2025 geplant sind und einen Pulsmesser mitbringen werden.

Mark Gurman sprach im Februar davon, dass die AirPods Pro 3 noch „ein paar Monate entfernt sind“, was Ende 2025 oder Anfang 2026 bedeuten könnte. Der Hinweis von Apple lässt vermuten, dass sie vielleicht noch in diesem Jahr kommen.

Sony Wh 1000xm6 Header

Sony WH-1000XM6 vorgestellt: Das ist der neue Flaggschiff-Kopfhörer

Sony hat sich mit der WH-Reihe in den letzten Jahren einen Namen bei den sehr teuren Flaggschiff-Kopfhörern gemacht und gilt…

15. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Hoffentlich umso früher umso besser.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Audio / ...
Weitere Neuigkeiten
backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel
Bahn Zug
Mehrheit der Bahnreisenden nutzt digitale Angebote
in Mobilität
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität