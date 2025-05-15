Sony WH-1000XM6 vorgestellt: Das ist der neue Flaggschiff-Kopfhörer

Sony hat sich mit der WH-Reihe in den letzten Jahren einen Namen bei den sehr teuren Flaggschiff-Kopfhörern gemacht und gilt längst als gute Alternative für Bose und andere Marken. Mit dem neuen WH-1000XM6 will Sony daran anknüpfen.

Das neue Top-Modell kommt im Mai 2025 in den Handel und kostet 449 Euro, in Deutschland wird man zwischen Schwarz, Platin-Silber und Midnight Blue wählen können. Es wäre möglich, dass dann 2026 wieder eine weitere Farbe folgen wird.

Sony WH-1000XM6: Was ist alles neu?

Sony spendiert dem WH-1000XM6 einen neuen QN3-Prozessor, der (auch dank mehr Mikrofonen) noch besseres ANC liefern soll. Und der Adaptive NC Optimizer passt die Geräuschunterdrückung eurem Alltag an. Natürlich verspricht Sony auch eine „herausragende Soundqualität“, hier hat man sich noch Hilfe von Außen geholt.

Mehrere Mastering-Ingenieure haben laut Sony am Sound geschraubt und es gibt auch eine neue Treibereinheit für mehr Klarheit und Präzision. Und man hat den Equalizer optimiert und bietet mehr Möglichkeiten an. Dinge wie LDAC und DSEE Extreme oder 360 Reality Audio (räumlicher Sound) sind auch mit von der Partie.

Es gibt ein neues Design für einen laut Sony besseren Tragekomfort, hier gibt es Soft-Fit-Leder für die neuen Kopfbügel und neue Ohrpolster. Der WH-1000XM6 kann laut Sony gefaltet werden und es gibt ein neues Case mit Magneten. Bei der Akkulaufzeit tut sich hier allerdings nichts, diese liegt wieder bei ca. 30 Stunden.

