Tarife

Aktion verlängert: 100-GB-Tarif für 11,99 € im Vodafone 5G-Netz

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Tarif Phone Smartphone

Handyhelden.de ist ein junger Anbieter von Mobilfunktarifen, der sich an Nutzer richtet, die günstige Tarife in allen drei großen deutschen Mobilfunknetzen suchen. Das „Lockangebot“ zum Start hat man jetzt verlängert.

Die nun „bis auf Weiteres“ verlängerte Aktion, mit dem man die Plattform bekannter machen möchte, umfasst einen Mobilfunktarif im 5G-Netz von Vodafone mit 100 GB Datenvolumen, einer Telefon- und SMS-Flatrate sowie einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s.

Der Tarif ist sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch monatlich kündbar erhältlich. In beiden Varianten beträgt der monatliche Preis 11,99 Euro.

Bei der Laufzeitvariante mit 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis, bei der monatlich kündbaren Variante fällt eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro an. Handyhelden hebt zudem Zusatzleistungen wie die Lieferung am nächsten Werktag bei Bestellung bis 12:30 Uhr und ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht hervor.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. MYAbln ☀️
    sagt am

    Ist das Original Vodafone?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu MYAbln ⇡

      Was genau meinst du? Das Ganze wird über Klarmobil abgewickelt.

      Antworten
      1. MYAbln ☀️
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Ja genau, das meint ich damit. Danke…

        Antworten
    2. Max 🔱
      sagt am zu MYAbln ⇡

      Nein.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität