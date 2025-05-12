Handyhelden: Neue Mobilfunktarife mit 5G in allen Netzen verfügbar

Nach dem Start der Plattform Handyhelden.de wird ab heute ein umfassendes Mobilfunktarif-Portfolio vorgestellt, das sich durch eine große Auswahl und durchweg 5G-fähige Angebote auszeichnet.

Das Angebot umfasst sowohl Tarife mit Laufzeitvertrag als auch monatlich kündbare Varianten. Die Tarife werden von verschiedenen Anbietern wie klarmobil und freenet angeboten und decken die drei großen Netze in Deutschland ab: Telekom, Vodafone und Telefónica (o2).

Die Preise beginnen bei 4,99 Euro pro Monat für 10 GB im Telefónica-Netz bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die günstigsten Tarife im Telekom- oder Vodafone-Netz liegen je nach Laufzeit und Datenvolumen zwischen 6,99 € und 7,99 € monatlich.

Das Datenvolumen reicht von 10 GB bis zu unbegrenztem Datenvolumen. Die Geschwindigkeit ist bei den meisten Tarifen auf 50 Mbit/s begrenzt, mit Ausnahme der Unlimited-Tarife, bei denen bis zu 300 Mbit/s möglich sind.

Handyhelden: Laufzeiten, Netze und Preise

Die Tarife unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Laufzeit, Netzqualität, Datenvolumen und Preisstruktur. Während einige Tarife monatlich kündbar sind, haben andere Laufzeiten von 24 Monaten.

Bei vielen Angeboten fällt zusätzlich eine einmalige Anschlussgebühr an, die in der Regel zwischen 9,99 € und 19,99 € liegt. Ein MNP-Bonus (Bonus bei Rufnummernmitnahme) wird nur vereinzelt gewährt, unter anderem bei ausgewählten freenet- und klarmobil-Tarifen im Netz der Telekom.

Die Geschwindigkeit ist bei den meisten Tarifen auf 50 Mbit/s begrenzt, was unter realen Bedingungen oft den tatsächlichen Alltagsbedarf abdeckt, aber unter den maximal möglichen 5G-Geschwindigkeiten liegt.

Unlimited-Angebote mit bis zu 300 Mbit/s sind dagegen Optionen für Nutzer mit sehr hohem Datenbedarf, aber auch entsprechend teurer. Für Wenignutzer oder preisbewusste Verbraucher gibt es einfache Optionen mit geringen monatlichen Kosten und kleineren Datenpaketen. Alle neuen Tarife können ab sofort online eingesehen werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

