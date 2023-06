Alan Wake 2: Das erste Gameplay-Video zeigt Dunkelheit, Licht und Horror

Nach einer relativ langen Zeit der Stille in der Entwicklung hat sich das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment vor ein paar Tagen mit einem neuen Trailer zu Alan Wake 2 zurück gemeldet.

Im zweiten Teil der Alan Wake-Reihe schlüpft man nicht nur in die Rolle des gleichnamigen Schriftstellers, sondern auch in die der FBI-Agentin Saga Anderson, die von ihrem Kollegen Alex Casey (gespielt von Sam Lake, Creative Director bei Remedy Entertainment) begleitet wird. Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest gibt es nun das erste Gameplay-Video, in dem die neue spielbare Nebendarstellerin in Interaktion zu sehen ist.

Alan Wake 2 wird am 17. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S ausschließlich in digitaler Form im jeweiligen Online-Shop der Plattformen erscheinen. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store verfügbar sein.

