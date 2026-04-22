Mobilität

Elektroautos von MG werden bald spürbar teurer

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SAIC ist in Deutschland durchaus erfolgreich mit Elektroautos, weil man bisher über den Preis angreifen konnte. Doch Importzölle und eine geplante Produktion hier in Europa werden die Preise erhöhen, was man bei MG Motor an Kunden weiterreicht.

Im Gespräch mit der Automobilwoche hat der Europachef betont, dass das mit einer Produktion in Europa nicht anders geht, weil hier viele Dinge teurer sind. Und daher muss „man die Marke aufwerten“ und nicht mehr über den Preis verkaufen.

Die lokale Produktion wird sich dennoch lohnen, um schneller auf Trends im Markt reagieren zu können, und man möchte als lokaler Anbieter und nicht nur als Marke aus China wahrgenommen werden. Immerhin hat man sich eine Marke aus Europa gekauft, viele Kunden sehen MG Motor aber weiterhin als reine China-Marke an.

Eine riskante Strategie, die man in der Technik-Welt schon sehr häufig gesehen hat und mit der schon sehr viele gescheitert sind. Wenn man diesen Weg geht, dann muss man bei der Qualität punkten und wir fahren einen MG4, da ist noch ganz viel Luft nach oben, wenn man diesen wirklich teurer im Leasing anbieten möchte.

Hinzu kommt, dass sich Marken aus China im mittleren und oberen Preissegment bei uns schwertun, mal schauen, ob MG Motor also schon etabliert genug ist.

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22. April 2026 | Jetzt lesen →

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