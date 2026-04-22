FRITZ!Box 7530 erhält neuestes FRITZ!OS

Das Routermodell FRITZ!Box 7530 erhält das Update auf FRITZ!OS 8.25 mit Verbesserungen bei Internet, Heimnetz und System.

Das Update bringt laut Hersteller FRITZ! zahlreiche Detailverbesserungen, insbesondere bei der Kindersicherung und im Online-Monitor. Die Bedienung von Zeitplänen auf kleinen Displays wurde überarbeitet, zudem wird der Ausfallschutz transparenter dargestellt. Auch die Kompatibilität mit aktuellen Browsern sowie die Unterstützung von IPv6 wurden ausgebaut.

Darüber hinaus behebt die neue Version mehrere Fehler, etwa bei der automatischen WLAN-Anmeldung berechtigter Geräte oder bei der Anzeige von Verbindungsstatus. Auch Probleme bei Priorisierungsregeln und der Darstellung von WireGuard-Verbindungen wurden laut Unternehmensangaben korrigiert.

FRITZ!OS 8.25: Änderungen bei Telefonie, Heimnetz und System

Im Bereich Telefonie wurden Anpassungen für Anschlüsse der Deutschen Telekom vorgenommen und ein neues Stammzertifikat für verschlüsseltes VoIP integriert. Im Heimnetz korrigiert das Update fehlerhafte Anzeigen von Geräten, IP-Adressen und Netzwerkübersichten.

Auch die Systemstabilität wurde verbessert. Die Updatesuche gilt als robuster und die Einrichtung internationaler Geräte wurde vereinfacht. Zudem wurden Fehler behoben, die Updates bei langsamen Verbindungen abbrechen ließen oder doppelte Anzeigen in der Oberfläche verursachten.

FRITZ!OS 8.25 ist ein typisches Wartungsrelease, das weniger neue Funktionen als vielmehr spürbare Verbesserungen im Alltag bringen soll. Gerade die vielen kleinen Korrekturen können die Nutzung deutlich stabiler machen.

Das Update kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.