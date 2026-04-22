Microsoft: Der mobile Xbox Store hat keine Zukunft
Es sieht so aus, als ob der 2023 erstmals angekündigte mobile Xbox Store keine Zukunft hat, denn als man diesen 2024 erneut in den Fokus rückte, da ging auch eine Webseite online, die mittlerweile nicht mehr bei Microsoft online ist.
Von offizieller Seite gibt es bisher kein Statement und es ist unklar, ob der Store vor dem Amtsantritt der neuen Chefin überhaupt eine Zukunft hatte, den Microsoft hat bereits betont, dass die Umsetzung von Apple für Drittanbieter-Stores bei iOS zu schlecht sei. Vielleicht hat Asha Sharma dieses Projekt jetzt finale eingesargt.
Schade, ich hätte gerne eine größere Store-Landschaft im mobilen Bereich, denn so ein Duopol und bei iOS gefühlt ein Monopol, ist selten gut für Nutzer. Wenn aber selbst große Player wie Microsoft keine Chance darin sehen, weil die Bedingungen zu schlecht sind, dann scheint das, was die EU gefordert hat, nicht zu reichen.
Neue Stores sind durchaus begrüßenswert, eben weil dadurch dann doch so etwas wie ein preislicher Wettbewerb entstehen KANN.
Was mich an Android und alternativen App Stores jedoch extremst stört: Die Verwaltung, welche Apps in welchem Store aktualisiert werden können. In meinem Beispiel reißt der Galaxy Store manche Apps an sich, auch wenn die ursprünglich aus dem Google Play Store installiert wurden. Und nicht selten werden Apps im Galaxy Store öfters aktualisiert – z.B. Netflix – gegenüber der Play-Store-Variante, was ich auch nicht so wirklich begreifen will.
Was ich mir tatsächlich wünschen würde, da Google ja ohnehin die Store-Vielfalt ermöglicht hat, dass man in den App-Settings auf OS-Ebene einstellen kann, in welchem Store eine App gelistet werden soll für Updates. Sprich, dass ich beispielsweise Netflix über den Play Store aktualisiert bekomme und dafür nicht im Galaxy Store bei den Updates erscheint.