Microsoft: Der mobile Xbox Store hat keine Zukunft

Es sieht so aus, als ob der 2023 erstmals angekündigte mobile Xbox Store keine Zukunft hat, denn als man diesen 2024 erneut in den Fokus rückte, da ging auch eine Webseite online, die mittlerweile nicht mehr bei Microsoft online ist.

Von offizieller Seite gibt es bisher kein Statement und es ist unklar, ob der Store vor dem Amtsantritt der neuen Chefin überhaupt eine Zukunft hatte, den Microsoft hat bereits betont, dass die Umsetzung von Apple für Drittanbieter-Stores bei iOS zu schlecht sei. Vielleicht hat Asha Sharma dieses Projekt jetzt finale eingesargt.

Schade, ich hätte gerne eine größere Store-Landschaft im mobilen Bereich, denn so ein Duopol und bei iOS gefühlt ein Monopol, ist selten gut für Nutzer. Wenn aber selbst große Player wie Microsoft keine Chance darin sehen, weil die Bedingungen zu schlecht sind, dann scheint das, was die EU gefordert hat, nicht zu reichen.