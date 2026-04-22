Tesla hebt die Preise in Deutschland an

Tesla hat die Preise für ausgewählte Modelle in Deutschland angehoben, Nutzern in sozialen Medien ist aufgefallen, dass die meisten Versionen des Model Y jetzt 1.000 Euro teurer sind. Von offizieller Seite wurde keine Preiserhöhung kommuniziert.

Außerdem fällt auf, dass es (für Tesla-Verhältnisse) recht lange Lieferzeiten gibt, teilweise sind wir schon im August. Sowas kann auch ein Zeichen für ein kleines Upgrade sein, die Tesla immer mal wieder verteilt, vielleicht ist aber auch nur die Nachfrage im Moment besonders gut. Wie gesagt, offizielle Details stehen aus.

Die Basisversion des Tesla Model Y bleibt übrigens bei unter 40.000 Euro, aber die Premiumversion startet jetzt bei über 50.000 Euro, die Performance-Version liegt jetzt sogar bei 63.970 Euro. Sobald wir mehr wissen, reichen wir die Details nach.