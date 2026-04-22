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Tesla hebt die Preise in Deutschland an

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| 5 Kommentare

Tesla hat die Preise für ausgewählte Modelle in Deutschland angehoben, Nutzern in sozialen Medien ist aufgefallen, dass die meisten Versionen des Model Y jetzt 1.000 Euro teurer sind. Von offizieller Seite wurde keine Preiserhöhung kommuniziert.

Außerdem fällt auf, dass es (für Tesla-Verhältnisse) recht lange Lieferzeiten gibt, teilweise sind wir schon im August. Sowas kann auch ein Zeichen für ein kleines Upgrade sein, die Tesla immer mal wieder verteilt, vielleicht ist aber auch nur die Nachfrage im Moment besonders gut. Wie gesagt, offizielle Details stehen aus.

Die Basisversion des Tesla Model Y bleibt übrigens bei unter 40.000 Euro, aber die Premiumversion startet jetzt bei über 50.000 Euro, die Performance-Version liegt jetzt sogar bei 63.970 Euro. Sobald wir mehr wissen, reichen wir die Details nach.

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22. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Robert 💎
    sagt am

    Bin gespannt, wann der erste Oberschlaue kommt und uns wieder einmal erklärt, dass die Elektrofahrzeuge ja immer billiger werden, je mehr sie sich durchgesetzt haben, durfte ich hier schon X mal lesen. 😂 Alles Augenwischerei.

    Antworten
    1. Paul 🏅
      sagt am zu Robert ⇡

      Ein Kommentar von Robert bei so Themen ist so sicher wie das Amen in der Kirche 😂

      Antworten
      1. Robert 💎
        sagt am zu Paul ⇡

        Ich halte mich inzwischen sehr oft zurück, aber wenn man überlegt, wie oft uns in den letzten Jahren erzählt wurde, dass der Markt von oben nach unten sich etablieren würde und alles immer günstiger werden würde naja, am Ende ist das doch alles Quatsch. Natürlich wird mit der Elektromobilität auch alles teurer.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Robert ⇡

          Nicht mit der Elektromobilität, sondern mit der Weltlage, Verbrenner werden auch teurer. Wie auch Smartphones, TVs, Konsolen, alles.

          Antworten
        2. René H. 🔆
          sagt am zu Robert ⇡

          Das hier ist entweder eine Anpassung an gestiegene Kosten und/oder eine Reaktion auf die Nachfrage. Tesla regelt die Preise nach Nachfrage.

          Antworten

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