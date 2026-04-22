Das kostet das erste Elektroauto von Ferrari

Ferrari steigt in den Markt für Elektroautos ein und hat uns vor ein paar Wochen bereits den neuen Innenraum gezeigt. Der Schritt zu einem Elektroauto ist für die Marke sehr wichtig, daher hat man sich beispielsweise Jony Ive dafür geschnappt.

Falls euch das Design zusagt, dann ist vielleicht der Preis interessant und auch hier zahlt man für die elektrische Version „etwas“ mehr. Laut Bloomberg will Ferrari für das erste Elektroauto rund 550.000 Euro haben, das hat man vor der Weltpremiere, die nächsten Monat direkt in Rom stattfinden wird, exklusiv von Insidern erfahren.

Damit positioniert Ferrari das Elektroauto ganz oben im Lineup und hofft, dass die Kunden diese Exklusivität bezahlen werden. Ich bin weiterhin gespannt, ob wir für diesen Preis auch Neuheiten sehen werden, die noch kein anderes Elektroauto hat.

Klar, ein Ferrari ist ein Ferrari, aber vor allem bei Performance-Elektroautos gibt es mittlerweile richtig gute Technik auf dem Markt. Ferrari-Kunden ist sowas zwar nicht ganz so wichtig, hier zählt vor allem die Exklusivität, aber man kann jetzt auch nicht die Leistung eines Tesla Model 3 Performance für 550.000 Euro bringen.