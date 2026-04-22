Mobilität

Das kostet das erste Elektroauto von Ferrari

Autor-Bild
Von
Google News
|

Ferrari steigt in den Markt für Elektroautos ein und hat uns vor ein paar Wochen bereits den neuen Innenraum gezeigt. Der Schritt zu einem Elektroauto ist für die Marke sehr wichtig, daher hat man sich beispielsweise Jony Ive dafür geschnappt.

Falls euch das Design zusagt, dann ist vielleicht der Preis interessant und auch hier zahlt man für die elektrische Version „etwas“ mehr. Laut Bloomberg will Ferrari für das erste Elektroauto rund 550.000 Euro haben, das hat man vor der Weltpremiere, die nächsten Monat direkt in Rom stattfinden wird, exklusiv von Insidern erfahren.

Damit positioniert Ferrari das Elektroauto ganz oben im Lineup und hofft, dass die Kunden diese Exklusivität bezahlen werden. Ich bin weiterhin gespannt, ob wir für diesen Preis auch Neuheiten sehen werden, die noch kein anderes Elektroauto hat.

Klar, ein Ferrari ist ein Ferrari, aber vor allem bei Performance-Elektroautos gibt es mittlerweile richtig gute Technik auf dem Markt. Ferrari-Kunden ist sowas zwar nicht ganz so wichtig, hier zählt vor allem die Exklusivität, aber man kann jetzt auch nicht die Leistung eines Tesla Model 3 Performance für 550.000 Euro bringen.

Audi plant ganz neuen Elektro-SUV für 2028

Audi hat sein Portfolio in den letzten Monaten aktualisiert und in diesem Jahr steht noch einiges an, wie der elektrische…

22. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das kostet das erste Elektroauto von Ferrari
Weitere Neuigkeiten
Anker überrascht mit eigener Chip-Entwicklung
in News
So sieht das neue Elektro-Flaggschiff von BMW aus
in Mobilität
tado° bekommt Multi-Home-Steuerung für Thermostate
in Schnäppchen
Sparkasse
Bafin meldet deutlich mehr Beschwerden über Banken und Versicherer
in Fintech
Smart kehrt mit dem #2 zurück zum Ursprung
in Mobilität
Wolt
Wolt+ wächst weiter und bringt jetzt kostenlose E-Scooter-Fahrten
in Dienste
Audi plant ganz neuen Elektro-SUV für 2028
in Mobilität
Shell
Shell erweitert Schnellladenetz in Bayern um 16 Standorte
in Mobilität
Samsung integriert IKEA Matter-over-Thread Geräte in SmartThings
in Smart Home
Telekom-Kracher: Diese Marken dominieren Kundenzufriedenheit
in Provider