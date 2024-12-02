ALDI TALK überrascht mit mehr Datenvolumen zum gleichen Preis – auch für Bestandskunden

Ab sofort vollzieht ALDI TALK eine deutliche Erhöhung des Datenvolumens in seinen Kombitarifen für Neu- und Bestandskunden – und das ohne Preiserhöhung.

Die neuen Tarife, die heute starten, bieten teilweise mehr als eine Verdoppelung des bisherigen Datenvolumens ohne Mehrkosten. Nachdem die Anpassung frühzeitig über das Aldi-Prospekt bekannt wurde, ist sie inzwischen offiziell auf der Webseite zu finden.

Die aktualisierten Tarife bieten ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Für 8,99 Euro im Monat gibt es 15 GB 5G-Datenvolumen und eine Allnet-Flat. Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann für 13,99 € auf 30 GB oder für 18,99 € auf satte 60 GB zugreifen. Damit setzt ALDI TALK erneut Maßstäbe für günstige Mobilfunktarife.

Bei der planmäßigen Tarifanpassung profitieren nicht nur Neukunden, sondern wie gewohnt auch Bestandskunden von der Aufstockung des Datenvolumens. Alle Tarifoptionen von ALDI TALK werden im Netz von Telefónica Deutschland angeboten.

Auch die ALDI TALK Jahres-Pakete sind inzwischen mit bis zu 50 GB mehr Datenvolumen erhältlich.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.