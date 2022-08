Alle Frage beantwortet: Apple will euch von Android weglocken

Der Smartphone-Markt ist seit ein paar Jahren gesättigt, wer jetzt noch wachsen will, der muss die Nutzer zu einem Wechsel bewegen. Das gilt für die Hersteller mit Android untereinander, aber vor allem geht es um „Android vs. iOS“ als Thema.

Passend zum Start in den neuen Monat und kurz vor der neuen iPhone-Generation hat Apple ein offizielles „Switching to iPhone“-Video bei YouTube veröffentlich, in dem man „alle Fragen beantwortet“. Apple möchte Android-Nutzer anlocken:

Es geht um Fragen wie den Datenaustausch, den Verkauf des alten Smartphones und es gibt sogar einen kleinen Seitenhieb, denn Android-Nutzer werden laut Apple die regelmäßigen Updates „lieben“. Was an dieser Stelle aber interessant ist: Apple gibt bis heute keine Update-Garantie und das Argument lässt langsam nach.

Zum einen wirft Apple viele Funktionen aus den Updates, beim iPad gibt es gerade viel Kritik, und Hersteller wie Samsung können mittlerweile mit Apple mithalten.

Apple ist mit dieser Strategie aber nicht alleine, auch Google ist bemüht, um die iPhone-Nutzer von Android zu überzeugen und hat vor ein paar Wochen auch eine eigene App dafür veröffentlicht. In der heutigen Zeit gibt es eben keine „bessere“ Lösung, beide Seiten habe ihre Vor- und Nachteile und es ist sehr subjektiv.

Wobei Tim Cook mit dieser Strategie aktuell durchaus erfolgreich ist, denn das aktive Werben sorgte dafür, dass so viele Android-Nutzer wie nie zuvor wechselten.

