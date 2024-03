Alles steht Kopf 2: Trailer für neuen Pixar-Film ist da

Disney schickt in diesem Sommer einen neuen Film von Pixar in die Kinos und mit „Alles steht Kopf 2“ erwartet uns eine Fortsetzung. Der erste Film, der sich im Original übrigens „Inside Out“ nennt, kam bereits 2015 in die deutschen Kinos.

Ein durchaus unterhaltsamer Film, nicht der beste von Pixar, aber auch nicht der schlechteste Film der Animationsstudios. Für mich ist das jetzt kein Kinofilm, da bin ich sicher auch die falsche Zielgruppe, aber ein guter Film für die Couch daheim. Ich freue mich also, wenn der neue Film im Spätsommer bei Disney+ landen dürfte.

Ich habe euch übrigens den deutschen Trailer eingebunden, den ihr direkt unter diesem Abschnitt findet, und darunter gibt es auch noch den englischen Trailer.

Deutsch: Alles steht Kopf 2 Trailer

Englisch: Inside Out 2 Trailer

