Alles steht Kopf 3: Dritter Film von Pixar in Planung

Bei Pixar genießt man derzeit noch den Erfolg von „Alles steht Kopf 2“, der im Kino und bei Disney+ sehr beliebt war und weiterhin ist. Im Rahmen der Saturn Awards hat Dave Holstein gegenüber The Direct bestätigt, dass es weitergehen soll.

Bei Pixar gibt es erste Gespräche bezüglich Inside Out 3, wie der Film im Original heißt, aber es ist natürlich noch nichts beschlossen. Er wünscht sich aber, dass es nicht nur einen dritten Film gibt, er würde gerne, dass diese Marke lange bleibt.

Aber ich habe keinen Zweifel, dass irgendwann ein dritter und, meiner Meinung nach, hoffentlich vierter bis sechster, siebter, achter Film von „Alles steht Kopf“ erscheinen wird.

Details zum dritten Film nannte man bei Pixar natürlich noch nicht, aber Holstein gibt an, dass Riley, wie jeder Mensch, mehrere Phasen durchmacht und man diese immer wieder mit einem neuen Film abhandeln könnte. Im zweiten Film geht es um die Pubertät, ein dritter Film könnte also vielleicht direkt an die Phase anknüpfen.

Ich persönlich fand in den Filmen auch immer wieder die erwachsenen Parts ganz unterhaltsam, auch wenn es nicht viele gibt, da wäre dann mit „Alles steht Kopf 5“ sicher auch mal diese Sichtweise spannend, vielleicht mit Riley als neue Mutter.

Disney ist aber dafür bekannt, dass man erfolgreiche Marken ausschlachtet, daher wundert es mich nicht, dass „Alles steht Kopf“ eine große Zukunft hat. Mit den „Traum Studios“ hat man das Universum bereits mit einer Serie bei Disney+ ausgebaut.