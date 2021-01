Amazon-App bekommt neues Icon

Amazon hat der offiziellen App ein neues Icon spendiert, welches ihr hier in groß als Beitragsbild sehen könnt. Das Icon ist noch nicht in Deutschland verfügbar, aber man kann es zum Beispiel schon in Großbritannien im App Store finden.

Auf der einen Seite freut es mich, dass Amazon nicht einfach nur das Logo auf einen weißen Hintergrund geklatscht hat. Ich habe mir Ende 2020 gewünscht, dass wir mal wieder „richtige“ Icons bekommen und Amazon hat sich Mühe gegeben.

Auf der anderen Seite haben die ersten Nutzer natürlich schon bemerkt, dass der Aufbau nicht ganz optimal ist. Ich glaube nicht, dass Amazon das vor Augen hatte, aber das blaue Klebeband über dem Mund erinnert ein bisschen an einen Bart. Und wir alle wissen, wen man ganz schnell mit so einem Bart in Verbindung bringt.

In den globalen Medien ist das bisher aber noch nicht wirklich aufgefallen, daher gehe ich mal davon aus, dass das Icon bleibt. Ich muss aber auch sagen, dass es ohne das blaue Klebeband noch minimalistischer und cleaner aussehen würde.

