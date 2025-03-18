Amazon Frühlingsangebote offiziell angekündigt – bis zu 50 % sparen

Die Amazon-Frühlingsangebote laufen vom 25. bis 31. März 2025 und bieten Rabatte von bis zu 50 Prozent auf Produkte aus verschiedenen Kategorien wie Elektronik, Alltagsbedarf, Wohnen und Sport. Neben bekannten Marken beteiligen sich auch kleinere deutsche Unternehmen an der Aktion.

Amazon hebt hervor, dass Rabatte für viele Kunden ein wichtiger Kaufanreiz sind. Bereits jetzt sind einige Produkte der Amazon-Eigenmarken und Retouren zu reduzierten Preisen erhältlich. Prime-Mitglieder profitieren zudem von einer schnellen Lieferung, oft noch am selben oder nächsten Tag.

Um die besten Angebote zu finden, können Amazon-Kunden verschiedene Funktionen nutzen, darunter personalisierte Deal-Benachrichtigungen, Wunschzettel-Erinnerungen und individuelle Empfehlungslisten. Außerdem gibt es täglich neue Deals mit speziellen Aktionstagen für verschiedene Produktkategorien.

Alle Angebote bzw. einzelne Produktdeals findet ihr wie üblich auf der Aktionsseite bei Amazon. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

