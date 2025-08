Amazon-Kunden aufgepasst: DHL ändert Einlieferungsregeln für Retoure Unverpackt

Ab dem heutigen 5. Mai 2025 ändert sich die Nutzung der Versandart DHL Retoure Unverpackt: Kunden können ihre Retoure nur noch dann an einer Packstation abgeben, wenn sie im Retourenprozess explizit die Option „Abgabe an Packstation“ gewählt haben.

Wurde hingegen die Option „Abgabe in Postfiliale oder DHL Paketshop“ gewählt, ist eine Abgabe an der Packstation ab heute offiziell nicht mehr möglich. Das ist natürlich extrem schade, ich war immer dankbar für die flexible Nutzungsmöglichkeit des QR-Codes.

DHL weist die Nutzer im Falle einer „Fehlbedienung“ direkt auf dem Display der Packstation oder in der Post & DHL App darauf hin.

Ihr Versandhändler hat Ihnen eine Retoure nur für die Einlieferung in einer Filiale/einem DHL Paketshop bereitgestellt. Zur Nutzung der Packstation fordern Sie bitte künftig bei Ihrem Versandhändler eine Retoure zur Einlieferung an der Packstation an.